https://ria.ru/20230614/vkontakte-1877949245.html

"ВКонтакте" сохранила лидерство среди соцсетей в России

"ВКонтакте" сохранила лидерство среди соцсетей в России - РИА Новости, 14.06.2023

"ВКонтакте" сохранила лидерство среди соцсетей в России

Социальная сеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:01

2023-06-14T09:01

2023-06-14T09:04

технологии

россия

telegram

одноклассники

tiktok

вконтакте

социальные сети

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" сохраняет лидерство в России как по объему контента, так и по числу авторов, несмотря на их небольшое снижение с осени прошлого года, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомились РИА Новости. "ВКонтакте" сохраняет лидерство и по авторам (-2% к октябрю 2022 года), и по объему контента (+3%) со значительным отрывом по авторам от Instagram*, а по контенту - от "Одноклассников". Возраст авторов остается неизменным, основная аудитория: 25-45 лет. Активность авторов выросла на 5% - за месяц каждый пользователь публикует теперь в среднем почти 18 сообщений", - говорится документе. "По числу авторов Telegram по-прежнему уступает ВКонтакте. И при этом по-прежнему является лидером по объему публикуемого на платформе русскоязычного контента. Что подтверждает двойную роль платформы - как лидирующего мессенджера, и как лидирующую медийную новостную платформу. Однако более 40% сообщений в Telegram - это, по-прежнему, результат бот-активности", - отмечается в документе. Количество авторов Instagram* в марте 2023 года по сравнению октябрем 2022 года сократилось на 8%, объем контента - на 6%. При этом соцсеть в заблокированном состоянии сохраняет за собой второе место по авторам и третье по объему контента. Активность авторов здесь почти самая низкая - пользователи публикуют в месяц только 2,4 поста. Ниже только у TikTok - 1,7 публикации за месяц. Сохранил свою третью позицию в общем рейтинге, несмотря на падение числа авторов и объема контента, и YouTube, хотя эти показатели у него снижаются второй год подряд. Эта сеть остается главным видеохостингом, выполняющим для россиян роль интернет-телевизора, отмечается в исследовании. Telegram оказался единственной платформой, чьи аудиторные показатели постоянно росли с весны 2022 года. "При сравнении данных за октябрь 2022 года и март 2023 можем видеть рост числа авторов на 30%, а объема контента - на 4%. Однако активность авторов падает сразу на 20%. Если это тренд, то в следующем периоде мы не увидим роста контента, только рост авторов", - говорится в документе. Драматическое снижение показателей наблюдается у TikTok - практически в 2 раза (минус 95%) по авторам и минус 77% по объему контента. Также системно продолжают снижаться аудиторные показатели Twitter в России: с октября 2022 года по март 2023 года сеть потеряла 15% авторов и 28% контента. Общее число активных авторов в социальных медиа в России за март составило 63 миллиона. Авторы написали 1,44 миллиарда публичных сообщений - постов, репостов и комментариев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, telegram, одноклассники, tiktok, вконтакте, социальные сети