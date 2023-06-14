Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
10:40 14.06.2023 (обновлено: 10:42 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vinodelie-1877969687.html
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия - РИА Новости, 14.06.2023
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия
Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:40
2023-06-14T10:42
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877970305_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_74cc24e333b22f70a662a00d37b3f263.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь обсудят перспективы отечественного виноделия, передает корреспондент РИА Новости. Предполагается, что площадка "ВиноГрад" объединит экспертов винодельческой отрасли, где будут обсуждаться актуальные темы этого рынка, история, стратегия развития и перспективы отечественного виноградарства и виноделия. Также на площадке можно будет услышать мнения производителей и регуляторов винодельческого рынка, узнать о последних трендах, инновационных решениях, которые меняют отрасль. В рамках зоны "ВиноГрад" представлены: презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона. Программа площадки стартует в среду в 11.30. Здесь планируются дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, презентации, мастер-классы, а также дегустации вин от ведущих дистрибьюторов и винодельческих хозяйств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/zakon-1877870528.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877970305_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_f169e2739ad11bf8da2b8244e02da183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия

Развитие виноделия с выставкой и дегустацией обсудят на площадке "ВиноГрад" на ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь обсудят перспективы отечественного виноделия, передает корреспондент РИА Новости.
Предполагается, что площадка "ВиноГрад" объединит экспертов винодельческой отрасли, где будут обсуждаться актуальные темы этого рынка, история, стратегия развития и перспективы отечественного виноградарства и виноделия. Также на площадке можно будет услышать мнения производителей и регуляторов винодельческого рынка, узнать о последних трендах, инновационных решениях, которые меняют отрасль.
В рамках зоны "ВиноГрад" представлены: презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона. Программа площадки стартует в среду в 11.30.
Здесь планируются дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, презентации, мастер-классы, а также дегустации вин от ведущих дистрибьюторов и винодельческих хозяйств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин подписал закон о регулировании в сфере виноделия
13 июня, 18:06
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала