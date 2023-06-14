https://ria.ru/20230614/vinodelie-1877969687.html
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия - РИА Новости, 14.06.2023
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия
Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:40
2023-06-14T10:40
2023-06-14T10:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь обсудят перспективы отечественного виноделия, передает корреспондент РИА Новости. Предполагается, что площадка "ВиноГрад" объединит экспертов винодельческой отрасли, где будут обсуждаться актуальные темы этого рынка, история, стратегия развития и перспективы отечественного виноградарства и виноделия. Также на площадке можно будет услышать мнения производителей и регуляторов винодельческого рынка, узнать о последних трендах, инновационных решениях, которые меняют отрасль. В рамках зоны "ВиноГрад" представлены: презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона. Программа площадки стартует в среду в 11.30. Здесь планируются дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, презентации, мастер-классы, а также дегустации вин от ведущих дистрибьюторов и винодельческих хозяйств. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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экономика, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург
На ПМЭФ обсудят перспективы развития отечественного виноделия
Развитие виноделия с выставкой и дегустацией обсудят на площадке "ВиноГрад" на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству, начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), здесь обсудят перспективы отечественного виноделия, передает корреспондент РИА Новости.
Предполагается, что площадка "ВиноГрад" объединит экспертов винодельческой отрасли, где будут обсуждаться актуальные темы этого рынка, история, стратегия развития и перспективы отечественного виноградарства и виноделия. Также на площадке можно будет услышать мнения производителей и регуляторов винодельческого рынка, узнать о последних трендах, инновационных решениях, которые меняют отрасль.
В рамках зоны "ВиноГрад" представлены: презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона. Программа площадки стартует в среду в 11.30.
Здесь планируются дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, презентации, мастер-классы, а также дегустации вин от ведущих дистрибьюторов и винодельческих хозяйств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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