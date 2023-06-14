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По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 14.06.2023 (обновлено: 08:34 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/video-1877930434.html
По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары
По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары - РИА Новости, 14.06.2023
По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары
Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:34
2023-06-14T08:34
специальная военная операция на украине
белгородская область
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области.На кадрах, опубликованных Минобороны, показана работа артиллерийских расчетов.Как уточнили в Минобороны, помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ.&quot;Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей. Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты&quot;, - рассказал на видео один из военнослужащих.Он добавил, что сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневою позицию и отрабатывают с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.Командир батареи с позывным "Кама" заявил в видео, что противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон."В нашу задачу входит уничтожение живой силы противника, ДРГ, бронетехники и других целей, которые определяет наше командование ... Когда мы уничтожаем цели, наши командиры нам говорят, что мы здорово им помогаем. Даже показывают нам видео с коптеров, которые наводят нашу артиллерию", - добавил командир орудия Д-30 с позывным "Следак".Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
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белгородская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Россия
По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары

Минобороны: ВС России уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области.
На кадрах, опубликованных Минобороны, показана работа артиллерийских расчетов.
Как уточнили в Минобороны, помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ.
«

"Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей. Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты", - рассказал на видео один из военнослужащих.

Он добавил, что сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневою позицию и отрабатывают с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.
Командир батареи с позывным "Кама" заявил в видео, что противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон.
"В нашу задачу входит уничтожение живой силы противника, ДРГ, бронетехники и других целей, которые определяет наше командование ... Когда мы уничтожаем цели, наши командиры нам говорят, что мы здорово им помогаем. Даже показывают нам видео с коптеров, которые наводят нашу артиллерию", - добавил командир орудия Д-30 с позывным "Следак".
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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