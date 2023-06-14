https://ria.ru/20230614/video-1877930434.html

По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары

По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары - РИА Новости, 14.06.2023

По позициям ВСУ, с которых вели обстрел Белгородской области, нанесли удары

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:34

2023-06-14T04:34

2023-06-14T08:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Белгородской области.На кадрах, опубликованных Минобороны, показана работа артиллерийских расчетов.Как уточнили в Минобороны, помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, артиллеристы разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и техники ВСУ."Работали сейчас по взводному опорному пункту националистов. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена. Взводные опорные пункты мы уничтожаем, которые находятся вдоль границы нашей. Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты", - рассказал на видео один из военнослужащих.Он добавил, что сначала о выявленной цели докладывает разведка. Затем подразделение выезжает на огневою позицию и отрабатывают с корректировкой с помощью беспилотников и с разведчиками.Командир батареи с позывным "Кама" заявил в видео, что противник меняет позиции несколько раз за час. Кроме того, украинские военные могут нанести удар по одному населенному пункту с разных сторон."В нашу задачу входит уничтожение живой силы противника, ДРГ, бронетехники и других целей, которые определяет наше командование ... Когда мы уничтожаем цели, наши командиры нам говорят, что мы здорово им помогаем. Даже показывают нам видео с коптеров, которые наводят нашу артиллерию", - добавил командир орудия Д-30 с позывным "Следак".Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что, если обстрелы российской территории продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

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белгородская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, россия