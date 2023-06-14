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Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении
Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении - РИА Новости, 14.06.2023
Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении
Российские вертолеты поразили позиции украинских войск на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:37
2023-06-14T07:37
2023-06-14T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
молчаново
ка-52 "аллигатор"
ми-28
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские вертолеты поразили позиции украинских войск на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" нанесли восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сказал он.Кроме того, артиллерия группировки "Запад" сорвала три попытки украинских подразделений провести ротацию в районе населенных пунктов Молчаново, Новомлынск и Кисловка.А в ходе контрбатарейной борьбы в районе села Западное огнем гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Алексея Зайцева был поражен минометный расчет противника, заключил Зыбинский.По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" уничтожила на Купянском направлении порядка 35 бойцов ВСУ и три единицы техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800136.html
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в мире, молчаново, ка-52 "аллигатор", ми-28
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молчаново, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28
Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по украинским позициям на Купянском направлении
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли на Купянском направлении восемь ударов по позициям ВСУ