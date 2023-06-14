https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html
На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами
На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами - РИА Новости, 14.06.2023
На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами
Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:14
2023-06-14T00:14
2023-06-14T00:14
пмэф-2023
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а также с дверью между купе покажут на ПМЭФ-2023, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Его представят на стенде холдинга РЖД на интерактивных экранах. Купе в новом варианте СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы. "В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест – вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас друг напротив друга - ред.). Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью", - рассказали в ФПК. СВ с дверью между купе, пояснили в компании, например, подойдут семьям, путешествующим с детьми, и людям, сопровождающим пожилых родственников. "Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру, поднимать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать – в ночное", - отметили в ФПК. Там также уточнили, что речь идет именно о новом интерьере СВ, а не строительстве полностью нового вагона. Всего до конца года ФПК планирует получить порядка 30 вагонов СВ с новым интерьером. "Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам", - сказали в компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://realty.ria.ru/20230608/vokzaly-1877029128.html
https://ria.ru/20230515/kruiz-1871813688.html
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федеральная пассажирская компания, ржд
ПМЭФ-2023, Федеральная пассажирская компания, РЖД
На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами
На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами друг над другом и дверью между купе
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а также с дверью между купе покажут на ПМЭФ-2023, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Его представят на стенде холдинга РЖД на интерактивных экранах. Купе в новом варианте СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы.
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"В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест – вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас друг напротив друга - ред.). Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью", - рассказали в ФПК.
СВ с дверью между купе, пояснили в компании, например, подойдут семьям, путешествующим с детьми, и людям, сопровождающим пожилых родственников.
"Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру, поднимать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать – в ночное", - отметили в ФПК.
Там также уточнили, что речь идет именно о новом интерьере СВ, а не строительстве полностью нового вагона. Всего до конца года ФПК планирует получить порядка 30 вагонов СВ с новым интерьером. "Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам", - сказали в компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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