https://ria.ru/20230614/vagon-1877918991.html

На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами

На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами - РИА Новости, 14.06.2023

На ПМЭФ-2023 покажут новые СВ с полками-трансформерами

Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:14

2023-06-14T00:14

2023-06-14T00:14

пмэф-2023

федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а также с дверью между купе покажут на ПМЭФ-2023, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Его представят на стенде холдинга РЖД на интерактивных экранах. Купе в новом варианте СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы. "В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест – вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас друг напротив друга - ред.). Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью", - рассказали в ФПК. СВ с дверью между купе, пояснили в компании, например, подойдут семьям, путешествующим с детьми, и людям, сопровождающим пожилых родственников. "Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру, поднимать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать – в ночное", - отметили в ФПК. Там также уточнили, что речь идет именно о новом интерьере СВ, а не строительстве полностью нового вагона. Всего до конца года ФПК планирует получить порядка 30 вагонов СВ с новым интерьером. "Они будут включены в составы некоторых поездов на замену устаревшим вагонам", - сказали в компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://realty.ria.ru/20230608/vokzaly-1877029128.html

https://ria.ru/20230515/kruiz-1871813688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная пассажирская компания, ржд