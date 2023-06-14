https://ria.ru/20230614/uran-1878079735.html

МИД России предупредил о последствиях предоставления обедненного урана ВСУ

МИД России предупредил о последствиях предоставления обедненного урана ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

МИД России предупредил о последствиях предоставления обедненного урана ВСУ

Если США поставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном, это нанесет ущерб экологической ситуации, а украинское зерно будет заражено, заявила в интервью... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:34

2023-06-14T15:34

2023-06-14T15:40

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Если США поставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном, это нанесет ущерб экологической ситуации, а украинское зерно будет заражено, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Для Соединенных Штатов Америки это вообще, видимо, не проблема. Они, видимо, не видят в этом проблемы, так как считают, что, раз они на другом континенте, то поставки радиоактивных веществ, которые будут использоваться в боевых действиях, их не затронут", - сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Вопрос в том, что обедненный уран нанесет вред всему, включая экологию, указала Захарова."Но, видимо, в силу скудоумия тех, кто принимает подобные решения в англосаксонском мире, они полагают, что это их не затронет. Ну вот просто первая реакция была, ведь то самое зерно и то самое продовольствие, которое производится на территории Украины, оно же тоже будет заражено. Кому они будут это поставлять, если они каждый день говорят о продовольственной безопасности?" - подчеркнула она.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html

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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, владимир путин, сергей лавров