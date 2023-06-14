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Врач объяснила, какие продукты защищают от ультрафиолета - РИА Новости, 14.06.2023
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02:10 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ultrafiolet-1877919339.html
Врач объяснила, какие продукты защищают от ультрафиолета
Врач объяснила, какие продукты защищают от ультрафиолета - РИА Новости, 14.06.2023
Врач объяснила, какие продукты защищают от ультрафиолета
В некоторых продуктах содержится вещество, помогающее организму бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, рассказала в интервью радио Sputnik РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:10
2023-06-14T02:10
общество
татьяна залетова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В некоторых продуктах содержится вещество, помогающее организму бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.Летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс, предупредила врач. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав ряда овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый, отметила Залетова."Ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета", – уточнила она.Источником ликопина могут служить помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты, продолжила диетолог."Чтобы получить максимальный защитный эффект, нужно 5-10 мг ликопина, это примерно три килограмма помидоров. Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей", – посоветовала Залетова.По ее словам, заметно укрепить защиту организма от ультрафиолета можно с помощью томатной пасты."С этой точки зрения полезна томатная паста, которая за счет большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина", – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.Врач рекомендует людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, в состав которых входит ликопин.
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общество, татьяна залетова, здоровье - общество
Общество, Татьяна Залетова, Здоровье - Общество
Врач объяснила, какие продукты защищают от ультрафиолета

Диетолог Залетова назвал пигмент ликопин хорошим способом защиты от ультрафиолетовых лучей

© РИА Новости / Нина ЗотинаДети на пляже
Дети на пляже - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. В некоторых продуктах содержится вещество, помогающее организму бороться с вредным воздействием ультрафиолетового излучения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.
Летнее солнце может быть опасным для здоровья, в частности, избыток ультрафиолета способен вызвать окислительный стресс, предупредила врач. Хорошим средством защиты от этого фактора является пигмент ликопин, который входит в состав ряда овощей, фруктов и ягод, придавая им яркий цвет – красный или оранжевый, отметила Залетова.
«
"Ликопин является сильным антиоксидантом, защищающим клетки от свободных радикалов. То есть он будет помогать организму бороться с окислительным стрессом, в том числе вызванным негативным влиянием ультрафиолета", – уточнила она.
Источником ликопина могут служить помидоры, арбузы, перец, шиповник, папайя, гуава, хурма и красные грейпфруты, продолжила диетолог.
"Чтобы получить максимальный защитный эффект, нужно 5-10 мг ликопина, это примерно три килограмма помидоров. Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей", – посоветовала Залетова.
По ее словам, заметно укрепить защиту организма от ультрафиолета можно с помощью томатной пасты.
"С этой точки зрения полезна томатная паста, которая за счет большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина", – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
Врач рекомендует людям с повышенным риском развития рака кожи обязательно включать в рацион продукты, в состав которых входит ликопин.
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