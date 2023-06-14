https://ria.ru/20230614/ukraina-1878120777.html

Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине

Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:17

2023-06-14T17:17

2023-06-14T17:17

специальная военная операция на украине

украина

белоруссия

александр лукашенко

нато

в мире

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления. "Не только потому, что это (провал контрнаступления – ред.). Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается и у них непросто: вы посмотрите, Европа вся поднялась. Вот если бы тебя (Ольгу Скабееву – ред.) спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши и других, ты бы не поверила. Посмотри, на границе выстроились и не пускают туда ни сало, ни свиней, ни поросят. "А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли", - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован Telegram-каналом "Пул первого". Лукашенко констатировал, что в европейских странах и США всё больше набирает обороты движение протеста против миллиардных вложений в украинскую оборону. "Этого бедного Шольца крутят как хотят, хотя все немцы понимают, что это всё во вред. Что вам не хватало? После той войны с нами дружить, работать, в России брать за полцены ресурсы и быть одной из ведущих экономик мира – чего вам не хватало?.. Немцы же не идиоты, они это понимают. Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей", - подчеркнул президент Белоруссии. Он также привел в пример многотысячные митинги в Польше. По словам Лукашенко, люди задают простой вопрос: стоит ли Украина того, чтобы началась третья мировая война. "Они взвесили: на одной чаше весов Украина – как бы там ни было: справедливо или не справедливо. На другой – третья мировая война и уничтожение человечества", - пояснил белорусский лидер. "А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать", - резюмировал Лукашенко. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, в мире, ситуация в днр и лнр