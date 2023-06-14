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Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878120777.html
Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине
Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:17
2023-06-14T17:17
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления. "Не только потому, что это (провал контрнаступления – ред.). Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается и у них непросто: вы посмотрите, Европа вся поднялась. Вот если бы тебя (Ольгу Скабееву – ред.) спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши и других, ты бы не поверила. Посмотри, на границе выстроились и не пускают туда ни сало, ни свиней, ни поросят. "А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли", - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован Telegram-каналом "Пул первого". Лукашенко констатировал, что в европейских странах и США всё больше набирает обороты движение протеста против миллиардных вложений в украинскую оборону. "Этого бедного Шольца крутят как хотят, хотя все немцы понимают, что это всё во вред. Что вам не хватало? После той войны с нами дружить, работать, в России брать за полцены ресурсы и быть одной из ведущих экономик мира – чего вам не хватало?.. Немцы же не идиоты, они это понимают. Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей", - подчеркнул президент Белоруссии. Он также привел в пример многотысячные митинги в Польше. По словам Лукашенко, люди задают простой вопрос: стоит ли Украина того, чтобы началась третья мировая война. "Они взвесили: на одной чаше весов Украина – как бы там ни было: справедливо или не справедливо. На другой – третья мировая война и уничтожение человечества", - пояснил белорусский лидер. "А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать", - резюмировал Лукашенко. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко считает, что Запад будет сворачивать помощь Украине

Лукашенко: Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад будет сворачивать помощь Украине после провала контрнаступления.
"Не только потому, что это (провал контрнаступления – ред.). Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается и у них непросто: вы посмотрите, Европа вся поднялась. Вот если бы тебя (Ольгу Скабееву – ред.) спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши и других, ты бы не поверила. Посмотри, на границе выстроились и не пускают туда ни сало, ни свиней, ни поросят. "А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли", - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован Telegram-каналом "Пул первого".
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Лукашенко констатировал, что в европейских странах и США всё больше набирает обороты движение протеста против миллиардных вложений в украинскую оборону. "Этого бедного Шольца крутят как хотят, хотя все немцы понимают, что это всё во вред. Что вам не хватало? После той войны с нами дружить, работать, в России брать за полцены ресурсы и быть одной из ведущих экономик мира – чего вам не хватало?.. Немцы же не идиоты, они это понимают. Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также привел в пример многотысячные митинги в Польше. По словам Лукашенко, люди задают простой вопрос: стоит ли Украина того, чтобы началась третья мировая война. "Они взвесили: на одной чаше весов Украина – как бы там ни было: справедливо или не справедливо. На другой – третья мировая война и уничтожение человечества", - пояснил белорусский лидер. "А то, что Америка уже почувствует, что такое война – это сто процентов. Это того стоит?.. Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать", - резюмировал Лукашенко.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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