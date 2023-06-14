Рейтинг@Mail.ru
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 14.06.2023 (обновлено: 16:38 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878098688.html
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро - РИА Новости, 14.06.2023
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро
Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:22
2023-06-14T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
сша
украина
петер сийярто
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится, к этому есть большие предпосылки."Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время", - сказал Сийярто в интервью турецкому госагентству Anadolu.Сийярто заявил, что "Украина не сможет воевать против России без военной помощи США", отметив, что "достижение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой".
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html
венгрия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, украина, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, США, Украина, Петер Сийярто, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро

Сийярто: глубокое присутствие США на Украине показывает, что конфликт скоро не закончится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится, к этому есть большие предпосылки.
"Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время", - сказал Сийярто в интервью турецкому госагентству Anadolu.
Сийярто заявил, что "Украина не сможет воевать против России без военной помощи США", отметив, что "достижение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто
Вчера, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияСШАУкраинаПетер СийяртоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала