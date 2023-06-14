https://ria.ru/20230614/ukraina-1878098688.html

МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро

МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро - РИА Новости, 14.06.2023

МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:22

2023-06-14T16:22

2023-06-14T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

сша

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петер сийярто

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится, к этому есть большие предпосылки."Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время", - сказал Сийярто в интервью турецкому госагентству Anadolu.Сийярто заявил, что "Украина не сможет воевать против России без военной помощи США", отметив, что "достижение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой".

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html

венгрия

сша

украина

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, сша, украина, петер сийярто, ситуация в днр и лнр