https://ria.ru/20230614/ukraina-1878098688.html
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро - РИА Новости, 14.06.2023
МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро
Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:22
2023-06-14T16:22
2023-06-14T16:38
специальная военная операция на украине
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петер сийярто
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время, это показывают военная помощь Киеву и "глубокое присутствие" США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине скоро закончится, к этому есть большие предпосылки."Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время", - сказал Сийярто в интервью турецкому госагентству Anadolu.Сийярто заявил, что "Украина не сможет воевать против России без военной помощи США", отметив, что "достижение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой".
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, сша, украина, петер сийярто, ситуация в днр и лнр
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МИД Венгрии считает, что конфликт на Украине не закончится скоро
Сийярто: глубокое присутствие США на Украине показывает, что конфликт скоро не закончится