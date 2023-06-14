https://ria.ru/20230614/ukraina-1878085370.html
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:46
2023-06-14T15:46
2023-06-14T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. "Они (Запад – ред.) все пока только ведут к третьей мировой. Но они ее боятся жутко, это я знаю точно. Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решение в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230612/oruzhie-1877668719.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
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Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко: страны Запада очень боятся, что Россия применит ядерное оружие на Украине