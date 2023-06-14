https://ria.ru/20230614/ukraina-1878085370.html

Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко

Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023

Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:46

2023-06-14T15:46

2023-06-14T15:46

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

белоруссия

александр лукашенко

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. "Они (Запад – ред.) все пока только ведут к третьей мировой. Но они ее боятся жутко, это я знаю точно. Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решение в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230612/oruzhie-1877668719.html

украина

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр