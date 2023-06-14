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Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878085370.html
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2023
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:46
2023-06-14T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. "Они (Запад – ред.) все пока только ведут к третьей мировой. Но они ее боятся жутко, это я знаю точно. Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решение в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает", - сказал Лукашенко.
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безопасность, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад боится применения ядерного удара России по Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Запада очень боятся, что Россия применит ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что западные страны очень боятся возможного применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине.
"Они (Запад – ред.) все пока только ведут к третьей мировой. Но они ее боятся жутко, это я знаю точно. Мне не кажется. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решение в случае если. Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает", - сказал Лукашенко.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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