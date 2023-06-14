https://ria.ru/20230614/ukraina-1878045863.html

Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук

Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.06.2023

Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук

Киевский режим в тандеме с США помогает через оборонные компании получать огромные прибыли из-за боевых действий на Украине, при этом украинская экономика... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:19

2023-06-14T14:19

2023-06-14T14:19

специальная военная операция на украине

украина

сша

виктор медведчук

владимир зеленский

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим в тандеме с США помогает через оборонные компании получать огромные прибыли из-за боевых действий на Украине, при этом украинская экономика терпит крах, заявил украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. "…Больше войны - больше военных заказов, мировой бизнес бежит из Европы, Америка снова поднимается, как во время Первой и Второй мировых войн. А Украина в центре процесса. … Клоун (Владимир Зеленский – ред.), который стал рекламным лицом этой компании, помогает зарабатывать сотни миллиардов, потому его Вашингтон так любит. А расходным материалом для этой схемы является украинский народ, города и села, украинская земля" - говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе Telegraph. Он отметил, что оборонная промышленность США начинает получать огромные заказы и, как результат, зарабатывать сотни миллиардов. Как объясняет автор статьи, основной "секрет бизнеса" кроется в том, что большая часть этих средств остается в странах, которые эту помощь и оказывают. Медведчук привел в качестве примера плачевного состояния украинской экономики недавние результаты исследование "Центра развития инноваций" "Оценка состояния и перспектив бизнеса на Украине по регионам", согласно которому, украинские компании мигрируют в основном за рубеж. Он подчеркнул, что национальный капитал с Украины бежит. При этом, по его словам, киевский режим "объявляет олигархическим и всячески третирует", давит налогами средний бизнес, а малый и вовсе не поддерживает. Согласно тому же исследованию, в восьми областях в прошлом году также выделялись средства на финансирование программ поддержки предпринимательства объемом от 8 до 232 миллионов гривен (от 217 тысяч долларов до 6,3 миллионов долларов). При этом, 83% предпринимателей утверждают, что им не известно о какой-либо программе в их регионе, указал Медведчук. Такая ситуация подтверждает, как считает автор, финансирование чиновников, распределяющих полученные средства.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, виктор медведчук, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр