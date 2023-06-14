https://ria.ru/20230614/ukraina-1878005678.html

Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении

Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023

Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении

Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:28

2023-06-14T12:28

2023-06-14T12:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_134:0:1171:583_1920x0_80_0_0_9335904bd015145040d3490f67d2211f.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных экспертов. "Запускаемые с плеча зенитные ракеты, такие как поставленные американцами Stinger, могут быть быстро выдвинуты вперед (в ходе наступления - ред.). Но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии", - говорится в статье. Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что контрнаступление украинских войск осложняется тем, что продвижение вперед делает украинские силы уязвимыми к российским атакам с воздуха. "По словам военных аналитиков, когда они (украинцы - ред.) выходят из своих окопов, они выходят за пределы действия средств ПВО и систем радиоэлектронного подавления своей собственной армии, что делает их уязвимыми для российских воздушных атак", - сообщает газета. При этом New York Times утверждает, что потери Украины и отсутствие крупных успехов на нынешнем этапе наступления не повлияют на уровень помощи западных партнеров Киева. "Какими бы ни были ранние потери Украины, Соединенные Штаты и их европейские сторонники продолжают оказывать помощь, включая новый военный пакет, о котором во вторник объявила администрация (президента США Джо) Байдена", - заключает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр