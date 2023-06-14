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Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878005678.html
Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении
Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении - РИА Новости, 14.06.2023
Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении
Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:28
2023-06-14T12:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных экспертов. "Запускаемые с плеча зенитные ракеты, такие как поставленные американцами Stinger, могут быть быстро выдвинуты вперед (в ходе наступления - ред.). Но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии", - говорится в статье. Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что контрнаступление украинских войск осложняется тем, что продвижение вперед делает украинские силы уязвимыми к российским атакам с воздуха. "По словам военных аналитиков, когда они (украинцы - ред.) выходят из своих окопов, они выходят за пределы действия средств ПВО и систем радиоэлектронного подавления своей собственной армии, что делает их уязвимыми для российских воздушных атак", - сообщает газета. При этом New York Times утверждает, что потери Украины и отсутствие крупных успехов на нынешнем этапе наступления не повлияют на уровень помощи западных партнеров Киева. "Какими бы ни были ранние потери Украины, Соединенные Штаты и их европейские сторонники продолжают оказывать помощь, включая новый военный пакет, о котором во вторник объявила администрация (президента США Джо) Байдена", - заключает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ рассказало о проблемах ВСУ при контрнаступлении

New York Times: Россия не позволяет Украине прикрывать силы с помощью ПВО при наступлении

Уничтоженные украинские танки. 10 июня 2023
Уничтоженные украинские танки. 10 июня 2023
Уничтоженные украинские танки. 10 июня 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска при попытке наступления столкнулись с рядом проблем, в частности, российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных экспертов.
"Запускаемые с плеча зенитные ракеты, такие как поставленные американцами Stinger, могут быть быстро выдвинуты вперед (в ходе наступления - ред.). Но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии", - говорится в статье.
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Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что контрнаступление украинских войск осложняется тем, что продвижение вперед делает украинские силы уязвимыми к российским атакам с воздуха. "По словам военных аналитиков, когда они (украинцы - ред.) выходят из своих окопов, они выходят за пределы действия средств ПВО и систем радиоэлектронного подавления своей собственной армии, что делает их уязвимыми для российских воздушных атак", - сообщает газета.
При этом New York Times утверждает, что потери Украины и отсутствие крупных успехов на нынешнем этапе наступления не повлияют на уровень помощи западных партнеров Киева. "Какими бы ни были ранние потери Украины, Соединенные Штаты и их европейские сторонники продолжают оказывать помощь, включая новый военный пакет, о котором во вторник объявила администрация (президента США Джо) Байдена", - заключает издание.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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