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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:15
2023-06-14T12:15
2023-06-14T12:30
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
безопасность
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия."Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А Россия сколько здесь? Ещё миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230608/ges-1876881069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Безопасность, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что вступит в конфликт на Украине в случае агрессии против Белоруссии