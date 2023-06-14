https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html

Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:15

2023-06-14T12:15

2023-06-14T12:30

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

безопасность

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия."Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А Россия сколько здесь? Ещё миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230608/ges-1876881069.html

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр