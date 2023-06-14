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Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 14.06.2023 (обновлено: 12:30 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:15
2023-06-14T12:30
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
безопасность
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия."Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А Россия сколько здесь? Ещё миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230608/ges-1876881069.html
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белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Безопасность, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что вступит в конфликт на Украине в случае агрессии против Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Белоруссия вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия.
"Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить… Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А Россия сколько здесь? Ещё миллиона три постоянно. Вот тринадцать миллионов, я за них отвечаю", - сказал Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаБезопасностьАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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