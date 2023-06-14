https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html
В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто
В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.06.2023
В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто
Если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт на Украине не начался бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:54
2023-06-14T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
петер сийярто
украина
венгрия
мид венгрии
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_153:0:2920:1557_1920x0_80_0_0_12d09480ae67444ca5b34b8a39ee77b0.jpg
БУДАПЕШТ, 14 июн — РИА Новости. Если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт на Украине не начался бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. "Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.По словам Сийярто, Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него. "Когда у консервативного лидера есть шанс занять важную позицию, выиграть важные выборы — а у президента Трампа, насколько мы понимаем, хорошие шансы на возвращение в Белый дом? — то он моментально попадает под атаку либерального мейнстрима <...> А либеральный мейнстрим не стесняется использовать все возможные средства, и правосудие, к сожалению, обычно является таким средством", — отметил венгерский министр.Накануне Трамп принял участие в заседании федерального суда, который предъявил ему обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию — всего по 37 пунктам. Бывший президент отверг все обвинения, после чего суд отпустил его и помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещение. На прошлой неделе в поддержку Трампа выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал экс-президента не сдаваться и бороться за правое дело.Кроме того, Орбан неоднократно говорил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
https://ria.ru/20230610/tramp-1877448657.html
https://ria.ru/20230613/tramp-1877784739.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ed89cad2b8c2e75c45e6698f55f42a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, петер сийярто, украина, венгрия, мид венгрии, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, МИД Венгрии, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто
Сийярто: конфликт на Украине не начался бы, если бы Трамп выиграл выборы в 2020 году
БУДАПЕШТ, 14 июн — РИА Новости.
Если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт на Украине не начался бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV
.
"Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.
Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп
По словам Сийярто, Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него.
«
"Когда у консервативного лидера есть шанс занять важную позицию, выиграть важные выборы — а у президента Трампа, насколько мы понимаем, хорошие шансы на возвращение в Белый дом? — то он моментально попадает под атаку либерального мейнстрима <...> А либеральный мейнстрим не стесняется использовать все возможные средства, и правосудие, к сожалению, обычно является таким средством", — отметил венгерский министр.
Накануне Трамп принял участие в заседании федерального суда, который предъявил ему обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию — всего по 37 пунктам. Бывший президент отверг все обвинения, после чего суд отпустил его и помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещение.
На прошлой неделе в поддержку Трампа выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал экс-президента не сдаваться и бороться за правое дело.
Кроме того, Орбан неоднократно говорил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа