https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html

В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто

В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.06.2023

В случае победы Трампа конфликта на Украине не было бы, заявил Сийярто

Если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт на Украине не начался бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:54

2023-06-14T11:54

2023-06-14T12:25

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в мире

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БУДАПЕШТ, 14 июн — РИА Новости. Если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт на Украине не начался бы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. "Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, эта война бы не началась. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.По словам Сийярто, Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него. "Когда у консервативного лидера есть шанс занять важную позицию, выиграть важные выборы — а у президента Трампа, насколько мы понимаем, хорошие шансы на возвращение в Белый дом? — то он моментально попадает под атаку либерального мейнстрима <...> А либеральный мейнстрим не стесняется использовать все возможные средства, и правосудие, к сожалению, обычно является таким средством", — отметил венгерский министр.Накануне Трамп принял участие в заседании федерального суда, который предъявил ему обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию — всего по 37 пунктам. Бывший президент отверг все обвинения, после чего суд отпустил его и помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещение. На прошлой неделе в поддержку Трампа выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал экс-президента не сдаваться и бороться за правое дело.Кроме того, Орбан неоднократно говорил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.

https://ria.ru/20230610/tramp-1877448657.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877784739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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