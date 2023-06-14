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СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому" - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877982805.html
СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"
СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому" - РИА Новости, 14.06.2023
СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:22
2023-06-14T11:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
служба безопасности украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
киев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло "Росатому" свою продукцию в обход санкций. "СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах", - говорится в телеграм-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что с февраля 2022 года Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения экспортировало в РФ продукцию на 42 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов). В отношении гендиректора предприятия и двух его подчиненных возбуждено дело по статье "пособничество стране-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Отмечается, что предприятие продолжило сотрудничество с "Росатомом" и после 24 февраля 2022 года, для чего была разработана "схема обхода санкционных ограничений". "Росатом" использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства АЭС в пяти странах, добавила СБУ, назвавшая Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.
https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html
https://ria.ru/20230516/vsu-1872099515.html
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безопасность, украина, россия, служба безопасности украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев
СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"

СБУ заподозрила Киевское центральное КБ арматуростроения в поставках продукции "Росатому"

© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло "Росатому" свою продукцию в обход санкций.
"СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах", - говорится в телеграм-канале СБУ.
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В ведомстве утверждают, что с февраля 2022 года Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения экспортировало в РФ продукцию на 42 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов). В отношении гендиректора предприятия и двух его подчиненных возбуждено дело по статье "пособничество стране-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Отмечается, что предприятие продолжило сотрудничество с "Росатомом" и после 24 февраля 2022 года, для чего была разработана "схема обхода санкционных ограничений".
"Росатом" использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства АЭС в пяти странах, добавила СБУ, назвавшая Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.
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