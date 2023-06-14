https://ria.ru/20230614/ukraina-1877982805.html

СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"

СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому" - РИА Новости, 14.06.2023

СБУ заподозрила руководство киевской компании в поставках "Росатому"

Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:22

2023-06-14T11:22

2023-06-14T11:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

служба безопасности украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ситуация в днр и лнр

киев

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против руководства Киевского центрального конструкторского бюро арматуростроения, которое якобы поставляло "Росатому" свою продукцию в обход санкций. "СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах", - говорится в телеграм-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что с февраля 2022 года Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения экспортировало в РФ продукцию на 42 миллиона гривен (1,1 миллиона долларов). В отношении гендиректора предприятия и двух его подчиненных возбуждено дело по статье "пособничество стране-агрессору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Отмечается, что предприятие продолжило сотрудничество с "Росатомом" и после 24 февраля 2022 года, для чего была разработана "схема обхода санкционных ограничений". "Росатом" использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства АЭС в пяти странах, добавила СБУ, назвавшая Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html

https://ria.ru/20230516/vsu-1872099515.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, служба безопасности украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр, киев