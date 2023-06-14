https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

На Украине идет отложенная гражданская война

На Украине идет отложенная гражданская война - РИА Новости, 14.06.2023

На Украине идет отложенная гражданская война

То, что сейчас происходит на Украине, является результатом распада Советского Союза. Это отложенная гражданская война. При иных обстоятельствах она должна была... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:00

аналитика

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

збигнев бжезинский

нато

сша

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То, что сейчас происходит на Украине, является результатом распада Советского Союза. Это отложенная гражданская война. При иных обстоятельствах она должна была бы начаться еще в 1991-1992 годах, потому что никогда такие огромные имперские образования, как Советский Союз, не распадаются тихо и мирно.Но дело в том, что зачинателями распада СССР оказались руководители РСФСР, самой большой республики. Малая Россия пошла против большой России. А поскольку вина за распад страны лежала на совести российских руководителей, то они не могли сразу начать войну за сохранение единства державы, из которой сами же первыми и вышли. И у них не было ни морального, ни какого-то другого основания защищать страну, которую они решили уничтожить.Однако сущностные вещи, проявившиеся сразу же после распада СССР, никуда не исчезли. В результате мы получили то, что получили, но с определенным временным лагом.Вообще, по поводу сегодняшнего украинского конфликта много самых разных сумасшедших умозаключений. Какие-то идиоты говорят, что война началась из-за того, что Владимир Путин ненавидит Украину, что борьба идет за Киев как мать городов русских, за Киево-Печерскую лавру и прочее и прочее. Но дело совсем не в этом.Все, что происходит сегодня, — это неминуемый результат распада Советского Союза. Путин здесь вообще ни при чем. Еще в 1948-м, за четыре года до его рождения, американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан написал, что если распадется СССР, то ни один вменяемый советский руководитель никогда не примет и не признает образование независимого украинского государства, потому что оно станет экзистенциальной угрозой для России. Это сказал величайший стратегический мыслитель XX века, по лекалам которого рухнул Советский Союз, так как он автор политики сдерживания. Его рекомендации легли в основу 50-летней внешней политики США. Этот же великий человек в 1997-м предсказал, что движение НАТО на восток — это война с Россией. Он это спрогнозировал, когда ему было уже 94 года.Кеннан раньше других понял суть "украинского вопроса" для России и предсказал то, что потом говорил и Збигнев Бжезинский, и другие западные аналитики. И он оказался прав. Чем, собственно, занимались последние 15-20 лет наши западные "друзья" на Украине? Они пытались использовать ее для того, чтобы разрушить и уничтожить Россию.Сейчас идет глобальное противостояние Запада с Россией, потому что последняя решила быть суверенным государством. А Америка к этому не готова. В Вашингтоне считают, что не должно существовать ни одного самостоятельного государства, иначе не будет американского господства в этом мире.Я еще в 2014 году написал, что на Украине решается судьба мировой политики. И сегодня не Украина и Россия сражаются друг с другом. В украинском конфликте решается судьба мировой геополитики: кто будет глобальным лидером, кто станет доминировать, кто будет в подчиненном состоянии. Решается вопрос о том, удастся ли американцам так выстроить все страны, что они будут в абсолютном подчинении послушно следовать указаниям из Вашингтона.А так как мир очень меняется и появляются другие сильные игроки (лидерству США угрожает еще и Китай), американцы понимают, что если Москва и Пекин объединятся, то Америку ждет крах. Поэтому США решили сначала расправиться с Россией, чтобы она им не мешала, а потом, как говорил американский политолог Грэм Аллисон в своей работе "Ловушка Фукидида", в решающей схватке одолеть Китай.Россию заставляют разворачиваться на восток. Когда Запад пытается нас уничтожить, хочет нас удушить финансово, оказывает чудовищное давление, он сам толкает нас в объятия Китая. Об этом миллион раз предупреждали западные аналитики. Они говорили, что Россия будет вынуждена это сделать, чтобы спасти себя. Сегодня американцы своими руками роют себе могилу, потому что российско-китайский союз окажется гораздо сильнее США и он станет предвестником краха и Америки, и Европы. Это совершенно неминуемо.Да и что такое коллективный Запад? Этот коллективный Запад насилуют американцы. Они разрушили "Северные потоки", уложили на бок экономику Германии, уничтожают ФРГ как субъект мировой политики. Так они поступают и с Францией, и с другими странами Европы, создавая им экономические проблемы.Европа лежит в ногах у Соединенных Штатов. Коллективного Запада как такового просто нет. Есть страх вассалов против патрона, который насилует их и пытается загнать в общее стойло. Это война США не только против России или Китая. Это война Америки против всех, чтобы никто не то что голоса не подал бы, но даже пикнуть не посмел бы.Да и дело не только в союзе Москвы и Пекина. Если бы мы были одни, то давным-давно рухнули. Американцы же говорили, что разорвут в клочья нашу экономику, что Россия не выдержит и рухнет. Но им это не удается, потому что поддержка бывает самая разная. Если бы нашу нефть, ресурсы и товары не покупало грандиозное количество стран — Индия, Китай, Малайзия, Индонезия, африканские государства, если бы не было огромной поддержки по разным линиям, то мы бы не удержались.Украина же как государство не существует. Это наемная армия, которая воюет в интересах Соединенных Штатов. Киевский режим не платит зарплаты своим жителям, не имеет своего оружия. Украина живет только тем, что ей дают. И киевский режим готов воевать до последнего украинца в интересах своего патрона, в данном случае США.Это что за судьба? Украинцы такого хотели? Я помню, когда приезжал в Киев, мне говорили: "Мы проголосовали за независимость, потому что Украина по размеру больше, чем Франция, мы по валовому показателю можем иметь уровень, как во Франции". Украина захотела выйти из Советского Союза, чтобы быть Францией. А что получилось? Из 52 миллионов украинцев сегодня, по разным оценкам, осталось 20-22 миллиона. Это же уничтожение народа, которое идет действительно до последнего украинца. Преступный киевский режим губит собственный народ.Когда Бог хочет кого-то наказать, он его лишает разума. Если киевский режим абсолютно потерял разум и ему не жалко уничтожать собственный народ, то с этим уже никто ничего не может сделать.Серьезные американские политики и аналитики прекрасно знают, что Украина никогда не победит Россию. Американцы также знают, что поставки оружия на Украину — это преступление, потому что подобным образом увеличивают количество жертв со стороны Украины. В конечном итоге Киев потерпит поражение, но результат будет катастрофическим для украинского народа и этого государства.Владимир Зеленский загнал себя в ситуацию, из которой выхода просто нет. Да, они создали миф о непобедимой украинской армии, о том, что одолеют Россию и проведут парад на Красной площади. Они думали, что если в России объявят мобилизацию, то народ сразу выйдет на улицы, скинет Путина и страна распадется, а Америка и Европа раздербанят Россию. Но это все было построено на песке.Как Зеленский может выйти из этой ситуации? Кто ему позволит? Украина сама себя не содержит, у нее неработающая экономика, она не может прокормить ни народ, ни армию. Допустим, Киев выйдет из войны. А кто ему даст деньги на то, чтобы жить, платить зарплату и так далее? А кто ответит за то, что десять миллионов жителей убежали из страны, что уничтожили такое количество людей? Это сейчас, во время военной истерии, можно все списать на то, что они бьются за свою независимость, суверенитет. Много всего можно наговорить, а потом придется отвечать.А Западу как выходить из ситуации? Джо Байден говорил, что надо добиться стратегической победы над Россией, что нужно свергнуть путинский режим, и всякую такую ерунду. И как теперь эти люди должны отыгрывать все назад? Кто за все это будет отвечать?А американское общество очень серьезно потребует ответов и за сотни миллиардов долларов помощи Украине, и за поставки вооружений, и за эскалацию войны, и за угрозу ядерных ударов. Кто за это будет отвечать? Это серьезные вопросы. Но политики иногда загоняют себя в такие ситуации, из которых у них нет достойного выхода.Когда говорят о мире, о каких-то переговорах, эти вопросы как будто не существуют. А они очень важные, и на них надо отвечать.С нашей же стороны, несмотря на некоторые неудачи и просчеты, часть Новороссии уже образовалась. При удачном стечении обстоятельств (а я думаю, что так и будет) дело дойдет до образования и всей Новороссии. Я еще в 2014 году на фоне крымских событий писал, что Одесса, Харьков, Днепропетровск ждут, когда придет русская армия, что будет создана Новороссия, которая войдет в состав России. Я думаю, что это в той или иной форме будет реализовано.Что касается самого Киева и западных областей — вопрос открытый. Я когда-то сказал, что бо́льшую часть Украины надо назвать Киевской Русью и включить в тройственный состав с Россией и Беларусью. А Галицию отдать полякам, чтобы они грызлись между собой, потому что они так сильно ненавидят друг друга, что им надо дать возможность насытиться этой ненавистью.А в России спецоперация формирует у людей ощущение принадлежности к единому целому, ощущение, что страна действительно в опасности и каждый человек должен принимать определенное участие, чтобы этому противодействовать. По существу, сегодня идет формирование новой российской идентичности. Такие вещи происходят, как правило, в кризисные периоды, а мы переживаем очень серьезный кризисный период. Стоит вопрос о существовании нашей страны как самостоятельного государства.Эта новая идентичность преодолевает все те мерзости, которые привел в нашу страну дикий капитализм с моральной деградацией, унижением на международной арене и низкопоклонством пред всеми и вся. Мы чувствовали и говорили публично, что ни на что не способны, пусть придут и нами правят. Тогда нам будет хорошо.А в итоге оказалось, что нет. Выяснилось, что нужны просто вменяемые лидеры и понимание цели, куда двигаться. Тогда мы вполне в состоянии управлять своей страной, восстановить свою субъектность в мировой политике и занять достойное место.Россия может быть только великой державой. Или ее не будет. Иного для нас не дано. Такова наша судьба.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

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аналитика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, збигнев бжезинский, нато, сша, в мире, китай