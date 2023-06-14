https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины

Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины - РИА Новости, 14.06.2023

Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины

Киев хочет как можно скорее попасть в Североатлантический блок и таким образом гарантировать себе безопасность. Но там требуют сначала завершить конфликт с... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:03

киев

германия

украина

анджей дуда

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Киев хочет как можно скорее попасть в Североатлантический блок и таким образом гарантировать себе безопасность. Но там требуют сначала завершить конфликт с Россией. При этом в альянсе не исключают, что противостояние продлится годы. Почему европейцы избегают обязательств — в материале РИА Новости.Порешали на троихПрезидент Франции Эммануэль Макрон принял в Париже руководителей Германии и Польши Олафа Шольца и Анджея Дуду. Обсуждали подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО, от которого Украина ждет закрепленных на бумаге четких гарантий безопасности и вступления в альянс, а также новых поставок оружия.Главы государств в очередной раз подтвердили, что пойдут с Киевом до конца. При этом, по словам Макрона, нынешнее контрнаступление ВСУ продолжится несколько недель или даже месяцев. Шольц уверен, что в итоге Москва осознает поражение, выведет войска с территорий, которые он считает украинскими, и начнет переговоры о "справедливом мире". Радикальнее всех настроен Дуда, сообщивший, что итогом спецоперации должно стать уничтожение "российского империализма". Вдобавок он призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до полагающихся по уставу двух процентов ВВП — это якобы застрахует Европу от новых конфликтов.Однако выработать единый подход к гарантиям безопасности для Украины лидеры ЕС не смогли. Шольц сказал, что Германия, Франция и другие союзники США дискутируют об этом. Дуда настаивал: на саммите НАТО в Вильнюсе надо окончательно все решить. Но, как указывает Politico, это вряд ли удастся. А провал западной дипломатии станет подарком для России, предупреждает издание со ссылкой на неназванного французского дипломата.Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовков утверждает, что принять Украину в НАТО готовы 20 участников блока. Одиннадцать не подписали соответствующую декларацию, которую обнародовали 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Среди воздержавшихся, например, Германия и США. В Берлине и Вашингтоне считают, что сперва Киев должен завершить боевые действия и урегулировать территориальные проблемы.Помощница генсека НАТО, латвийский дипломат Байба Браже в интервью "Европейской правде" посоветовала украинцам "не зацикливаться на письменных обещаниях". Альянс и так помогает Киеву оружием и продовольствием. Она также напомнила, что Украину согласились присоединить к военному блоку еще в 2008-м, и уверила, что это обязательно случится, но после войны.Война и мирТем временем НАТО проводит крупнейшие учения военно-воздушных сил Air Defender 23. Маневры, запланированные в 2018-м, стартовали 12 июня и продлятся десять дней, охватив воздушное пространство Германии, Чехии, Нидерландов, Латвии, Литвы и Эстонии. Задействовано около 250 самолетов, включая истребители пятого поколения F-35, и десять тысяч военнослужащих из 25 стран. Руководит операцией Берлин, предоставивший все имеющиеся в ФРГ военные аэродромы.По легенде, кто-то напал на одну из стран НАТО и в силу вступила пятая статья устава о совместной обороне от агрессора. Хотя Air Defender задумывались как ответ на воссоединение Крыма с Россией, немецкое руководство уходило от прямого ответа на вопрос о гипотетическом противнике. Однако в конце концов посол США в ФРГ Эми Гутманн расставила все по местам: "Я была бы очень удивлена, если бы кто-то из мировых лидеров не обратил внимания на эту демонстрацию духа альянса и его силу, включая господина Путина". Помимо членов Североатлантического блока, в учениях участвует Япония.На этом фоне Международная организация за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что США без лишнего шума разместили порядка 150 атомных бомб на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал: общее число готовых к применению ядерных боеголовок достигло двух тысяч. Большая часть — американские и российские.Желания и возможностиОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что переговоры в Париже неслучайно совпали с беспрецедентными учениями НАТО. Лидеры Евросоюза могут заявлять что угодно, но на самом деле они до последнего будут отказываться брать на себя гарантии безопасности Украины, так как это угрожает им самим."Европейцы не хотят нести ответственность за то, что творит Киев под диктовку Вашингтона. Если бы Париж и Берлин могли влиять на ход боевых действий или переговорный процесс, вопрос о гарантиях не был бы столь болезненным. Но в нынешней ситуации на все согласна только Польша, находящаяся под сильным влиянием США", — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.По его словам, зафиксированные на бумаге гарантии станут для Европы кабалой. Механизма согласования решений не предусмотрено — только обязанность удовлетворять растущие потребности Киева.Эксперт Финансового университета при правительства России Денис Денисов полагает, что дело не только в гарантиях, но и в желании Украины как можно скорее вступить в НАТО. "Западные партнеры не собираются идти на это, потому что не понимают, как тогда применять ту самую пятую статью. Что касается ответственности за безопасность, то со временем ее параметры меняются. К примеру, до спецоперации союзники Киева говорили о нелетальном оружии и гуманитарной помощи, а сейчас дают ракеты дальнего действия", — подчеркивает специалист.При этом, с одной стороны, европейские лидеры выражают готовность принять Украину в НАТО после завершения конфликта с Россией, а с другой — допускают, что боевые действия продлятся десятилетия без внятного результата.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

киев

германия

украина

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киев, германия, украина, анджей дуда, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, f-35