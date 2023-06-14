Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра
Бречалов: Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра
© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
УФА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве логистического центра, который станет первым резидентом ОЭЗ в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Отличный старт! Сегодня начинает работу Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и у нас уже есть первое, важное для республики соглашение. Вместе с компанией "Логсервис 21" будем строить логистический центр площадью в 20 тысяч кв.м. в будущей особой экономической зоне. Это первый резидент нашей ОЭЗ",- написал Бречалов.
По его словам, строительство пройдет в четыре этапа. "Завершение первого — уже в 2024 году. Планируемый объем инвестиций на этом этапе — 300 млн рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр – это дополнительные возможности для логистики наших предприятий",- рассказал он.
В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров.
"Компании будут доступны преференции резидента ОЭЗ: нулевая ставка по налогу на имущество, транспорт, землю и ставка 2% по налогу на прибыль, инженерная инфраструктура, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, Корпорация развития Удмуртии за счет программы "1704" поможет предприятию провести коммуникации газоснабжения и электроснабжения, обустроить асфальтированные подъездные пути",- пояснили в пресс-службе.
В начале 2023 года Бречалов подписал дорожную карту по созданию особой экономической зоны в Удмуртии, заявку на создание ОЭЗ подадут до конца 2023 года. Участком станет территория в Завьяловском районе республики, на федеральной трассе М-7 "Волга". Общая полезная площадь для инвесторов составит порядка 100 гектаров.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.