Рейтинг@Mail.ru
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
20:46 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра - РИА Новости, 14.06.2023
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра
Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:46
2023-06-14T20:46
удмуртская республика
завьяловский район
александр бречалов
корпорация развития
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_49:500:2802:2048_1920x0_80_0_0_7fe3e8289166eb70b3ce415fa3d7b98a.jpg
УФА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве логистического центра, который станет первым резидентом ОЭЗ в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Отличный старт! Сегодня начинает работу Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и у нас уже есть первое, важное для республики соглашение. Вместе с компанией "Логсервис 21" будем строить логистический центр площадью в 20 тысяч кв.м. в будущей особой экономической зоне. Это первый резидент нашей ОЭЗ",- написал Бречалов. По его словам, строительство пройдет в четыре этапа. "Завершение первого — уже в 2024 году. Планируемый объем инвестиций на этом этапе — 300 млн рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр – это дополнительные возможности для логистики наших предприятий",- рассказал он. В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров. "Компании будут доступны преференции резидента ОЭЗ: нулевая ставка по налогу на имущество, транспорт, землю и ставка 2% по налогу на прибыль, инженерная инфраструктура, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, Корпорация развития Удмуртии за счет программы "1704" поможет предприятию провести коммуникации газоснабжения и электроснабжения, обустроить асфальтированные подъездные пути",- пояснили в пресс-службе. В начале 2023 года Бречалов подписал дорожную карту по созданию особой экономической зоны в Удмуртии, заявку на создание ОЭЗ подадут до конца 2023 года. Участком станет территория в Завьяловском районе республики, на федеральной трассе М-7 "Волга". Общая полезная площадь для инвесторов составит порядка 100 гектаров. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876865038.html
завьяловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602469236_724:602:2652:2048_1920x0_80_0_0_7c032fe7560e6f6a6d3c6568a39aca65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
завьяловский район, александр бречалов, корпорация развития, коммерческая недвижимость
Удмуртская Республика, Завьяловский район, Александр Бречалов, Корпорация Развития, Коммерческая недвижимость
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра

Бречалов: Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра

© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве логистического центра, который станет первым резидентом ОЭЗ в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Отличный старт! Сегодня начинает работу Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и у нас уже есть первое, важное для республики соглашение. Вместе с компанией "Логсервис 21" будем строить логистический центр площадью в 20 тысяч кв.м. в будущей особой экономической зоне. Это первый резидент нашей ОЭЗ",- написал Бречалов.
По его словам, строительство пройдет в четыре этапа. "Завершение первого — уже в 2024 году. Планируемый объем инвестиций на этом этапе — 300 млн рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр – это дополнительные возможности для логистики наших предприятий",- рассказал он.
В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров.
"Компании будут доступны преференции резидента ОЭЗ: нулевая ставка по налогу на имущество, транспорт, землю и ставка 2% по налогу на прибыль, инженерная инфраструктура, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, Корпорация развития Удмуртии за счет программы "1704" поможет предприятию провести коммуникации газоснабжения и электроснабжения, обустроить асфальтированные подъездные пути",- пояснили в пресс-службе.
В начале 2023 года Бречалов подписал дорожную карту по созданию особой экономической зоны в Удмуртии, заявку на создание ОЭЗ подадут до конца 2023 года. Участком станет территория в Завьяловском районе республики, на федеральной трассе М-7 "Волга". Общая полезная площадь для инвесторов составит порядка 100 гектаров.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Концепция благоустройства общественного пространства в Удмуртии
Бречалов: жители Удмуртии выбрали пространства для благоустройства
8 июня, 10:34
 
Удмуртская РеспубликаЗавьяловский районАлександр БречаловКорпорация РазвитияКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала