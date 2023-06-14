https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра - РИА Новости, 14.06.2023

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение о строительстве логистического центра

Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:46

2023-06-14T20:46

2023-06-14T20:46

удмуртская республика

завьяловский район

александр бречалов

корпорация развития

коммерческая недвижимость

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УФА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало с компанией "Логсервис 21" соглашение о строительстве логистического центра, который станет первым резидентом ОЭЗ в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Отличный старт! Сегодня начинает работу Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и у нас уже есть первое, важное для республики соглашение. Вместе с компанией "Логсервис 21" будем строить логистический центр площадью в 20 тысяч кв.м. в будущей особой экономической зоне. Это первый резидент нашей ОЭЗ",- написал Бречалов. По его словам, строительство пройдет в четыре этапа. "Завершение первого — уже в 2024 году. Планируемый объем инвестиций на этом этапе — 300 млн рублей. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе, центр – это дополнительные возможности для логистики наших предприятий",- рассказал он. В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что логистический центр будет обслуживать несколько товарных потоков, организует временное хранение, сортировку грузов, прием и отправку товаров. "Компании будут доступны преференции резидента ОЭЗ: нулевая ставка по налогу на имущество, транспорт, землю и ставка 2% по налогу на прибыль, инженерная инфраструктура, а также действие свободной таможенной зоны. Кроме того, Корпорация развития Удмуртии за счет программы "1704" поможет предприятию провести коммуникации газоснабжения и электроснабжения, обустроить асфальтированные подъездные пути",- пояснили в пресс-службе. В начале 2023 года Бречалов подписал дорожную карту по созданию особой экономической зоны в Удмуртии, заявку на создание ОЭЗ подадут до конца 2023 года. Участком станет территория в Завьяловском районе республики, на федеральной трассе М-7 "Волга". Общая полезная площадь для инвесторов составит порядка 100 гектаров. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876865038.html

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завьяловский район, александр бречалов, корпорация развития, коммерческая недвижимость