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Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам

Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам - РИА Новости, 14.06.2023

Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам

Минувшей ночью российская авиация и флот нанесли ракетные удары по украинским резервам, иностранным наемникам, военным складам, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:24

2023-06-14T14:24

2023-06-14T16:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минувшей ночью российская авиация и флот нанесли ракетные удары по украинским резервам, иностранным наемникам, военным складам, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", — заявили в ведомстве.Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны.Там рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия продолжала безуспешные попытки наступления и несла значительные потери. На Времевском выступе, в районе Макаровки, обороняющиеся подразделения группировки войск "Восток" отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин. Под Пречистовкой отражены атаки двух украинских ротных тактических групп ВСУ, те потеряли пять танков и пять бронемашин. В районе Ровнополя, Левадного и совхоза "Октябрь" российские войска подбили пять танков противника. Всего за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре бронемашины, 15 БМП, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и боевую машину РСЗО "Град". А в целом, по информации Минобороны, с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате ракетных ударов.На Донецком направлении Южная группировка войск также успешно отражала атаки противника, уничтожив не менее 205 украинских бойцов, две бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении подразделения Западной группировки пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Там ВСУ потеряли порядка 30 человек, боевую бронемашину, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и польскую Krab. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила около 60 украинских военнослужащих, БМП, два пикапа, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО "Град". А на Херсонском направлении потери ВСУ составили примерно 50 человек, девять автомобилей и САУ "Акация".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 137 районах. Силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда систем залпового огня HIMARS, а также 20 беспилотников.

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Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами 2023-06-14T14:24 true PT5M47S

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