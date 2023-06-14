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Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам - РИА Новости, 14.06.2023
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
Минувшей ночью российская авиация и флот нанесли ракетные удары по украинским резервам, иностранным наемникам, военным складам, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:24
2023-06-14T14:24
2023-06-14T16:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минувшей ночью российская авиация и флот нанесли ракетные удары по украинским резервам, иностранным наемникам, военным складам, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", — заявили в ведомстве.Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны.Там рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия продолжала безуспешные попытки наступления и несла значительные потери. На Времевском выступе, в районе Макаровки, обороняющиеся подразделения группировки войск "Восток" отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин. Под Пречистовкой отражены атаки двух украинских ротных тактических групп ВСУ, те потеряли пять танков и пять бронемашин. В районе Ровнополя, Левадного и совхоза "Октябрь" российские войска подбили пять танков противника. Всего за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре бронемашины, 15 БМП, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и боевую машину РСЗО "Град". А в целом, по информации Минобороны, с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате ракетных ударов.На Донецком направлении Южная группировка войск также успешно отражала атаки противника, уничтожив не менее 205 украинских бойцов, две бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении подразделения Западной группировки пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Там ВСУ потеряли порядка 30 человек, боевую бронемашину, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и польскую Krab. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила около 60 украинских военнослужащих, БМП, два пикапа, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО "Град". А на Херсонском направлении потери ВСУ составили примерно 50 человек, девять автомобилей и САУ "Акация".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 137 районах. Силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда систем залпового огня HIMARS, а также 20 беспилотников.
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Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами
Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами
2023-06-14T14:24
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PT5M47S
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
Минобороны: авиация и флот ночью нанесли удары по ВСУ и иностранным наемникам
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Минувшей ночью российская авиация и флот нанесли ракетные удары по украинским резервам, иностранным наемникам, военным складам, говорится в сводке
Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", — заявили в ведомстве.
Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута, подчеркнули в Минобороны
.
Там рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия продолжала безуспешные попытки наступления и несла значительные потери. На Времевском выступе, в районе Макаровки, обороняющиеся подразделения группировки войск "Восток" отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ
, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин. Под Пречистовкой отражены атаки двух украинских ротных тактических групп ВСУ, те потеряли пять танков и пять бронемашин. В районе Ровнополя, Левадного и совхоза "Октябрь" российские войска подбили пять танков противника.
Всего за сутки потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили более 800 военнослужащих, 20 танков, четыре бронемашины, 15 БМП, две американские артиллерийские системы М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и боевую машину РСЗО "Град". А в целом, по информации Минобороны, с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая военнослужащих, погибших в результате ракетных ударов.
Больше не "оружие победы". Российские войска обнажили главную слабость ВСУ
На Донецком направлении Южная группировка войск также успешно отражала атаки противника, уничтожив не менее 205 украинских бойцов, две бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. На Купянском направлении подразделения Западной группировки пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Там ВСУ потеряли порядка 30 человек, боевую бронемашину, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и польскую Krab.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила около 60 украинских военнослужащих, БМП, два пикапа, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО "Град". А на Херсонском направлении потери ВСУ составили примерно 50 человек, девять автомобилей и САУ "Акация".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 137 районах. Силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре снаряда систем залпового огня HIMARS, а также 20 беспилотников.