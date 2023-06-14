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Эксперты рассказали, насколько подорожали туры за границу
Эксперты рассказали, насколько подорожали туры за границу - РИА Новости, 14.06.2023
Эксперты рассказали, насколько подорожали туры за границу
Путевки за границу из России с начала июня подорожали в среднем на пять процентов из-за роста курса валют, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:38
2023-06-14T14:38
2023-06-14T14:38
туризм
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дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Путевки за границу из России с начала июня подорожали в среднем на пять процентов из-за роста курса валют, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Российская валюта во вторник ощутимо падает и обновила минимум более чем за год против доллара, следует из данных торгов. "За первую декаду июня произошли изменения курсов валют, что, естественно, повлияло на пересчет стоимости как туристических пакетов, так авиабилетов международного воздушного сообщения. Процент (среднего – ред.) изменения (цен на туры – ред.) составляет около пяти процентов. Волатильность наблюдается на протяжении уже двух последних кварталов, мы видели изменения даже на 30 процентов", – сказал Горин. Он уточнил, что курс международных авиабилетов меняется ежедневно и устанавливается по действующему курсу Центрального банка с округлением на 50 копеек. "Естественно, изменения курса доллара и евро оказывают прямое влияние на конечную стоимость туристических поездок. Но нужно учитывать, что есть специальные предложения в пакетных турах по ряду направлений, которые отчасти дают возможность сэкономить. Также развитие международной авиаперевозки способствует появлению более бюджетных путевок именно в рамках туристических пакетов", – заключил вице-президент РСТ.
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новости - туризм, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
Эксперты рассказали, насколько подорожали туры за границу
Туры за рубеж с начала июня подорожали в среднем на пять процентов из-за роста курса валют
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Путевки за границу из России с начала июня подорожали в среднем на пять процентов из-за роста курса валют, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Российская валюта во вторник ощутимо падает и обновила минимум более чем за год против доллара, следует из данных торгов.
"За первую декаду июня произошли изменения курсов валют, что, естественно, повлияло на пересчет стоимости как туристических пакетов, так авиабилетов международного воздушного сообщения. Процент (среднего – ред.) изменения (цен на туры – ред.) составляет около пяти процентов. Волатильность наблюдается на протяжении уже двух последних кварталов, мы видели изменения даже на 30 процентов", – сказал Горин.
Он уточнил, что курс международных авиабилетов меняется ежедневно и устанавливается по действующему курсу Центрального банка с округлением на 50 копеек.
"Естественно, изменения курса доллара и евро оказывают прямое влияние на конечную стоимость туристических поездок. Но нужно учитывать, что есть специальные предложения в пакетных турах по ряду направлений, которые отчасти дают возможность сэкономить. Также развитие международной авиаперевозки способствует появлению более бюджетных путевок именно в рамках туристических пакетов", – заключил вице-президент РСТ.
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