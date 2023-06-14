https://ria.ru/20230614/trevoga-1878191576.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:47
2023-06-14T23:47
2023-06-14T23:52
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, в 23.41 сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а через несколько минут распространился на все области страны.Ранее в среду воздушная тревога уже звучала на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили тревогу на всей территории страны