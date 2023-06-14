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Трамп объяснил цель выдвинутых против него обвинений - РИА Новости, 14.06.2023
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04:52 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/tramp-1877930794.html
Трамп объяснил цель выдвинутых против него обвинений
Трамп объяснил цель выдвинутых против него обвинений - РИА Новости, 14.06.2023
Трамп объяснил цель выдвинутых против него обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него представляют собой попытку отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:52
2023-06-14T04:52
сша
нью-джерси
дональд трамп
джо байден
хантер байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него представляют собой попытку отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к получению многомиллионных взяток от украинской энергетической компании Burisma. "Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере 5 миллионов долларов", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы. Республиканцы в США уже долгое время муссируют тему предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Речь, предположительно, идет о событиях 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена. Трамп неоднократно обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции, называя демократа "коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на президентский пост".
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сша, нью-джерси, дональд трамп, джо байден, хантер байден, в мире
США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, В мире
Трамп объяснил цель выдвинутых против него обвинений

Трамп заявил, что Байден обвинениями хочет отвлечь внимание от своих коррупционных связей

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него представляют собой попытку отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к получению многомиллионных взяток от украинской энергетической компании Burisma.
«
"Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере 5 миллионов долларов", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
Республиканцы в США уже долгое время муссируют тему предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Речь, предположительно, идет о событиях 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.
Трамп неоднократно обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции, называя демократа "коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на президентский пост".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов
Вчера, 04:18
 
СШАНью-ДжерсиДональд ТрампДжо БайденХантер БайденВ мире
 
 
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