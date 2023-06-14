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Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов - РИА Новости, 14.06.2023
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04:18 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/tramp-1877929755.html
Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов
Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов - РИА Новости, 14.06.2023
Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов
Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему новых обвинений заявил, что не считает себя выше американских законов, обвинив в таком поведении... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:18
2023-06-14T04:18
сша
нью-джерси
дональд трамп
джо байден
майами
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему новых обвинений заявил, что не считает себя выше американских законов, обвинив в таком поведении действующего главу государства Джо Байдена и министерство юстиции. "Я не тот, кто считает себя выше закона. В действительности, я - единственный, кто ему следовал. Это Джо Байден и его коррумпированный минюст считают, что они выше закона", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы. Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США.
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сша, нью-джерси, дональд трамп, джо байден, майами, в мире
США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Джо Байден, Майами, В мире
Трамп заявил, что не считает себя выше американских законов

Трамп после предъявления ему новых обвинений заявил, что не считает себя выше закона

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему новых обвинений заявил, что не считает себя выше американских законов, обвинив в таком поведении действующего главу государства Джо Байдена и министерство юстиции.
«
"Я не тот, кто считает себя выше закона. В действительности, я - единственный, кто ему следовал. Это Джо Байден и его коррумпированный минюст считают, что они выше закона", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками. Трансляцию его речи вели симпатизирующие республиканцам американские телеканалы.
Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого правоохранители предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам.
Сам бывший глава государства отказался признать вину по каким-либо пунктам обвинения. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий, не стал устанавливать залог и не наложил ограничений на их перемещения, в том числе на поездки за границу. В своем первом комментарии по поводу случившегося Трамп назвал этот день "одним из самых печальных" в истории США.
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем хранении документов
Вчера, 04:12
 
СШАНью-ДжерсиДональд ТрампДжо БайденМайамиВ мире
 
 
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