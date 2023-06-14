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Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году - РИА Новости, 14.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:02 14.06.2023 (обновлено: 18:03 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/torgovlya-1878140297.html
Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году
Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году - РИА Новости, 14.06.2023
Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году
Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградского области, по итогам первого квартала 2023 года торговый оборот между регионам и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:02
2023-06-14T18:03
ленинградская область
белоруссия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградского области, по итогам первого квартала 2023 года торговый оборот между регионам и республикой превысил показатели аналогичного периода на 38%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.Как уточнил собеседник агентства, с начала текущего года сумма доходности всех сделок между Ленобластью и республикой составил 116,9 миллиона условных единиц, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 38%."Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после заседания совместной российско-белорусской комиссии с участием первого заместителя премьер-министра Белоруссии Геннадия Снопкова.Губернатор Ленобласти подчеркнул, что стороны реализуют поставленными президентами двух стран задачи по созданию слаженной системы интеграционного взаимодействия и выхода на новый уровень экономического сотрудничества."Взаимодействие Ленинградской области и Республики Беларусь - наглядный пример того, как надо выстраивать межрегиональные связи", - подчеркнул глава региона.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества республики с областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.
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белоруссия, александр дрозденко
Ленинградская область , Белоруссия, Александр Дрозденко

Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году

© Фото : Правительство Ленинградской области Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году
Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградского области, по итогам первого квартала 2023 года торговый оборот между регионам и республикой превысил показатели аналогичного периода на 38%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
Как уточнил собеседник агентства, с начала текущего года сумма доходности всех сделок между Ленобластью и республикой составил 116,9 миллиона условных единиц, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 38%.
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"Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после заседания совместной российско-белорусской комиссии с участием первого заместителя премьер-министра Белоруссии Геннадия Снопкова.
Губернатор Ленобласти подчеркнул, что стороны реализуют поставленными президентами двух стран задачи по созданию слаженной системы интеграционного взаимодействия и выхода на новый уровень экономического сотрудничества.
«
"Взаимодействие Ленинградской области и Республики Беларусь - наглядный пример того, как надо выстраивать межрегиональные связи", - подчеркнул глава региона.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества республики с областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.
 
Ленинградская областьБелоруссияАлександр Дрозденко
 
 
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