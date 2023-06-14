https://ria.ru/20230614/torgovlya-1878140297.html

Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году

Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году - РИА Новости, 14.06.2023

Ленобласть и Белоруссия ожидают рекорда в торговом обороте 2023 году

Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградского области, по итогам первого квартала 2023 года торговый оборот между регионам и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:02

2023-06-14T18:02

2023-06-14T18:03

ленинградская область

белоруссия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградского области, по итогам первого квартала 2023 года торговый оборот между регионам и республикой превысил показатели аналогичного периода на 38%, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.Как уточнил собеседник агентства, с начала текущего года сумма доходности всех сделок между Ленобластью и республикой составил 116,9 миллиона условных единиц, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 38%."Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после заседания совместной российско-белорусской комиссии с участием первого заместителя премьер-министра Белоруссии Геннадия Снопкова.Губернатор Ленобласти подчеркнул, что стороны реализуют поставленными президентами двух стран задачи по созданию слаженной системы интеграционного взаимодействия и выхода на новый уровень экономического сотрудничества."Взаимодействие Ленинградской области и Республики Беларусь - наглядный пример того, как надо выстраивать межрегиональные связи", - подчеркнул глава региона.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества республики с областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.

https://ria.ru/20230614/lenoblast-1877976540.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, александр дрозденко