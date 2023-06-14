https://ria.ru/20230614/torgovlya-1877936965.html

Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами

Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами - РИА Новости, 14.06.2023

Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами

По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

2023-06-14T07:00

китай

россия

чжан ханьхуэй

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758531630_0:245:3166:2025_1920x0_80_0_0_0650a8c7d26a10fd4581b9189f4bc103.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В январе-апреле текущего года объемы двусторонней торговли продолжали стремительно расти и увеличились на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 73,148 миллиарда долларов. По итогам года, вероятно, будет решена поставленная главами наших государств задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", - сказал он. По словам посла, важную роль в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества сыграл визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай в мае этого года и прошедший в рамках этого визита российско-китайский бизнес-форум. "В форуме участвовали более 1100 представителей органов центральной и местной власти и деловых кругов двух стран. Этот форум стал первым после пандемии масштабным офлайн-бизнес-мероприятием, которое проводят наши страны, он стал удобной площадкой для общения и сотрудничества между представителями деловых кругов двух стан. Он дал положительные результаты в плане контактов между предпринимателями двух стран, углубления их общения и сотрудничества", - заключил Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20230614/infrastruktura-1877935993.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, чжан ханьхуэй, михаил мишустин, экономика