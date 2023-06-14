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Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами - РИА Новости, 14.06.2023
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07:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/torgovlya-1877936965.html
Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами
Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами - РИА Новости, 14.06.2023
Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами
По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:00
2023-06-14T07:00
китай
россия
чжан ханьхуэй
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В январе-апреле текущего года объемы двусторонней торговли продолжали стремительно расти и увеличились на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 73,148 миллиарда долларов. По итогам года, вероятно, будет решена поставленная главами наших государств задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", - сказал он. По словам посла, важную роль в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества сыграл визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай в мае этого года и прошедший в рамках этого визита российско-китайский бизнес-форум. "В форуме участвовали более 1100 представителей органов центральной и местной власти и деловых кругов двух стран. Этот форум стал первым после пандемии масштабным офлайн-бизнес-мероприятием, которое проводят наши страны, он стал удобной площадкой для общения и сотрудничества между представителями деловых кругов двух стан. Он дал положительные результаты в плане контактов между предпринимателями двух стран, углубления их общения и сотрудничества", - заключил Чжан Ханьхуэй.
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китай, россия, чжан ханьхуэй, михаил мишустин, экономика
Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй, Михаил Мишустин, Экономика
Посол КНР в России спрогнозировал рост объема торговли между странами

Посол КНР в России Чжан: торговля между странами может достичь 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. По итогам 2023 года объем российско-китайской торговли может достигнуть 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
«
"В январе-апреле текущего года объемы двусторонней торговли продолжали стремительно расти и увеличились на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 73,148 миллиарда долларов. По итогам года, вероятно, будет решена поставленная главами наших государств задача довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов", - сказал он.
По словам посла, важную роль в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества сыграл визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай в мае этого года и прошедший в рамках этого визита российско-китайский бизнес-форум.
"В форуме участвовали более 1100 представителей органов центральной и местной власти и деловых кругов двух стран. Этот форум стал первым после пандемии масштабным офлайн-бизнес-мероприятием, которое проводят наши страны, он стал удобной площадкой для общения и сотрудничества между представителями деловых кругов двух стан. Он дал положительные результаты в плане контактов между предпринимателями двух стран, углубления их общения и сотрудничества", - заключил Чжан Ханьхуэй.
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