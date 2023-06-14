https://ria.ru/20230614/tanki-1878082772.html

В Швейцарии поддержали перепродажу Германии танков Leopard 2

В Швейцарии поддержали перепродажу Германии танков Leopard 2 - РИА Новости, 14.06.2023

В Швейцарии поддержали перепродажу Германии танков Leopard 2

Депутаты швейцарского Национального совета (большая палата парламента) в среду проголосовали за вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 при условии их... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:41

2023-06-14T15:41

2023-06-14T15:41

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ЦЮРИХ, 14 июн - РИА Новости. Депутаты швейцарского Национального совета (большая палата парламента) в среду проголосовали за вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 при условии их перепродажи немецкому производителю, следует из сообщения, опубликованного на сайте парламента"В общей сложности 96 боевых танков Leopard 2, принадлежащих швейцарским вооруженным силам, списаны и находятся на хранении, 25 из них должны быть выведены из эксплуатации. Национальный совет принял это решение 132 голосами против 59", - говорится в сообщении.Как отмечается, не поддержали соответствующее предложение фракция Швейцарской народной партии и некоторые депутаты от Свободной демократической партии. Теперь инициативу должна обсудить малая палата парламента - Совет кантонов. В феврале глава минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны ФРГ Борис Писториус обратились к швейцарскому МО с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall. Как сообщалось, они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей. В мае правительство Швейцарии поддержало предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 с последующей перепродажей немецкой компании Rheinmetall. Отмечалось, что если обе палаты швейцарского парламента одобрят предложение о выводе техники из эксплуатации, то правительство поручит министерству экономики оценить соответствующую экспортную декларацию и "представить ее для принятия решения".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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в мире, швейцария, украина