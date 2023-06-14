https://ria.ru/20230614/swarovski-1878187654.html

Компания Swarovski ушла из России

Компания Swarovski ушла из России - РИА Новости, 14.06.2023

Компания Swarovski ушла из России

Австрийский концерн Swarovski завершил свой выход с российского рынка, сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:03

2023-06-14T23:03

2023-06-14T23:03

экономика

россия

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Австрийский концерн Swarovski завершил свой выход с российского рынка, сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда. "Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен", - привела газета слова Назарда. В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах. Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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2023

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экономика, россия