https://ria.ru/20230614/svo-1878068574.html

Путин не планирует менять название специальной военной операции

Путин не планирует менять название специальной военной операции - РИА Новости, 14.06.2023

Путин не планирует менять название специальной военной операции

Название или статус спецоперации менять не планируется, речи об этом сейчас не идет, сообщил пресс-секретарей президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:07

2023-06-14T15:16

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Название или статус спецоперации менять не планируется, речи об этом сейчас не идет, сообщил пресс-секретарей президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли менять название или статус СВО.В ходе церемонии вручения госнаград в Кремле 12 июня лауреат, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева назвала спецоперацию на Украине правозащитной операцией."С точки зрения того, что это в том числе и правозащитная операция, - действительно с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита - именно защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230613/putin-1877903974.html

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Кирилл Волков

дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр