Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует менять название специальной военной операции - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 14.06.2023 (обновлено: 15:16 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/svo-1878068574.html
Путин не планирует менять название специальной военной операции
Путин не планирует менять название специальной военной операции - РИА Новости, 14.06.2023
Путин не планирует менять название специальной военной операции
Название или статус спецоперации менять не планируется, речи об этом сейчас не идет, сообщил пресс-секретарей президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:07
2023-06-14T15:16
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_43:0:1247:677_1920x0_80_0_0_48b7ec29ee335128f66f796d238b1448.png
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Название или статус спецоперации менять не планируется, речи об этом сейчас не идет, сообщил пресс-секретарей президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли менять название или статус СВО.В ходе церемонии вручения госнаград в Кремле 12 июня лауреат, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева назвала спецоперацию на Украине правозащитной операцией."С точки зрения того, что это в том числе и правозащитная операция, - действительно с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита - именно защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230613/putin-1877903974.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_193:0:1096:677_1920x0_80_0_0_4d5b40336c911f24823462b6f2f0d1ba.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин не планирует менять название специальной военной операции

Песков заявил, что название специальной военной операции менять не планируется

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения о начале специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин во время обращения о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения о начале специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Название или статус спецоперации менять не планируется, речи об этом сейчас не идет, сообщил пресс-секретарей президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли менять название или статус СВО.
В ходе церемонии вручения госнаград в Кремле 12 июня лауреат, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева назвала спецоперацию на Украине правозащитной операцией.
"С точки зрения того, что это в том числе и правозащитная операция, - действительно с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита - именно защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин поручил Совбезу решить вопрос о статусе полицейских — участников СВО
13 июня, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала