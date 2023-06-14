https://ria.ru/20230614/storm-1878173344.html
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow
Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:49
2023-06-14T20:49
2023-06-14T20:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, процент сбивания ракет Storm Shadow пока составляет в среднем 50%. "Ракета современная, она хоть и не самая новая, но достаточно быстрая, правильно летит, с разными скоростями, по разным высотам, меняет режимы, поэтому ее непросто сбить", - сказал Балицкий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow
Балицкий: ракеты несут угрозу, но ВС России научились сбивать HIMARS и Storm Shadow
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
По его словам, процент сбивания ракет Storm Shadow пока составляет в среднем 50%.
"Ракета современная, она хоть и не самая новая, но достаточно быстрая, правильно летит, с разными скоростями, по разным высотам, меняет режимы, поэтому ее непросто сбить", - сказал Балицкий
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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