https://ria.ru/20230614/storm-1878173344.html

Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow

Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.06.2023

Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow

Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:49

2023-06-14T20:49

2023-06-14T20:49

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, процент сбивания ракет Storm Shadow пока составляет в среднем 50%. "Ракета современная, она хоть и не самая новая, но достаточно быстрая, правильно летит, с разными скоростями, по разным высотам, меняет режимы, поэтому ее непросто сбить", - сказал Балицкий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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россия, запорожская область, евгений балицкий