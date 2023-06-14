Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/storm-1878173344.html
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow
Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:49
2023-06-14T20:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, процент сбивания ракет Storm Shadow пока составляет в среднем 50%. "Ракета современная, она хоть и не самая новая, но достаточно быстрая, правильно летит, с разными скоростями, по разным высотам, меняет режимы, поэтому ее непросто сбить", - сказал Балицкий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_192:444:1840:1680_1920x0_80_0_0_e8b40b1af5401621b850b1b1b5a3a810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, как российские военные сбивают HIMARS и Storm Shadow

Балицкий: ракеты несут угрозу, но ВС России научились сбивать HIMARS и Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/Scalp
Ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow, но последние особенно доставляют неприятности, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ракетами они доставляют нам пока неприятности, особенно Shadow, которые мы уже как-то научились сбивать, и HIMARS, но Shadow пока сложнее, долетают, у них радиус больше", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
По его словам, процент сбивания ракет Storm Shadow пока составляет в среднем 50%.
"Ракета современная, она хоть и не самая новая, но достаточно быстрая, правильно летит, с разными скоростями, по разным высотам, меняет режимы, поэтому ее непросто сбить", - сказал Балицкий
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала