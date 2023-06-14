https://ria.ru/20230614/stavka-1878192216.html

Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ

Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ - РИА Новости, 15.06.2023

Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ

Минфин установил единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для работников на удаленке, даже если они не налоговые резиденты, чтобы избежать потерь поступлений в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-14T23:56

2023-06-14T23:56

2023-06-15T01:50

пмэф-2023

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Минфин установил единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для работников на удаленке, даже если они не налоговые резиденты, чтобы избежать потерь поступлений в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ. "Если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, с точки зрения, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и не резидентов", — отметил он. В прошлом году ведомство предлагало установить в законодательстве обязанность платить налоги в России для сотрудников отечественных компаний, работающих удаленно из-за рубежа. Тогда обсуждалась ставка на уровне 13 процентов или 15 процентов, либо как для нерезидентов — 30 процентов.По словам Сазанова, унифицированные правила позволят упростить механизм администрирования для налоговых агентов. Он подчеркивал, что если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, то в таком случае она должна выступить в качестве налогового агента, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги в размере 13 — 15 процентов. Если же иностранная компания не выполнила соответствующую функцию, то налогоплательщику исполняет ее самостоятельно, подав декларацию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html

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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)