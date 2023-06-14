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Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ - РИА Новости, 15.06.2023
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23:56 14.06.2023 (обновлено: 01:50 15.06.2023)
https://ria.ru/20230614/stavka-1878192216.html
Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ
Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ - РИА Новости, 15.06.2023
Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ
Минфин установил единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для работников на удаленке, даже если они не налоговые резиденты, чтобы избежать потерь поступлений в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-14T23:56
2023-06-15T01:50
пмэф-2023
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Минфин установил единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для работников на удаленке, даже если они не налоговые резиденты, чтобы избежать потерь поступлений в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ. "Если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, с точки зрения, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и не резидентов", — отметил он. В прошлом году ведомство предлагало установить в законодательстве обязанность платить налоги в России для сотрудников отечественных компаний, работающих удаленно из-за рубежа. Тогда обсуждалась ставка на уровне 13 процентов или 15 процентов, либо как для нерезидентов — 30 процентов.По словам Сазанова, унифицированные правила позволят упростить механизм администрирования для налоговых агентов. Он подчеркивал, что если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, то в таком случае она должна выступить в качестве налогового агента, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги в размере 13 — 15 процентов. Если же иностранная компания не выполнила соответствующую функцию, то налогоплательщику исполняет ее самостоятельно, подав декларацию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин ввел для уехавших из России единую ставку НДФЛ

Минфин заявил, что поднятие НДФЛ для уехавших могло привести к потерям бюджета

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Минфин установил единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для работников на удаленке, даже если они не налоговые резиденты, чтобы избежать потерь поступлений в бюджет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.
"Если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, с точки зрения, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и не резидентов", — отметил он.
В прошлом году ведомство предлагало установить в законодательстве обязанность платить налоги в России для сотрудников отечественных компаний, работающих удаленно из-за рубежа. Тогда обсуждалась ставка на уровне 13 процентов или 15 процентов, либо как для нерезидентов — 30 процентов.
По словам Сазанова, унифицированные правила позволят упростить механизм администрирования для налоговых агентов. Он подчеркивал, что если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, то в таком случае она должна выступить в качестве налогового агента, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги в размере 13 — 15 процентов. Если же иностранная компания не выполнила соответствующую функцию, то налогоплательщику исполняет ее самостоятельно, подав декларацию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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