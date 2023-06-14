https://ria.ru/20230614/ssha-1877937308.html

В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США

В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США - РИА Новости, 14.06.2023

В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине американских танковых снарядов РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T07:06

2023-06-14T07:06

2023-06-14T10:37

украина

сша

вашингтон (штат)

михаил шеремет

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине американских танковых снарядов с обедненным ураном.Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Белый дом собирается одобрить передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном. По словам одного из источников, серьезных препятствий для одобрения такого решения нет. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды."В случае если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов", — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если США примут решение о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, то тем самым дадут понять, что незаинтересованы в мире на Украине и готовы плевать на любые отношения с Россией.

https://ria.ru/20230613/porazhenie-1877900970.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, вашингтон (штат), михаил шеремет, госдума рф, в мире