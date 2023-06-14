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В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США - РИА Новости, 14.06.2023
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07:06 14.06.2023 (обновлено: 10:37 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ssha-1877937308.html
В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США
В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США - РИА Новости, 14.06.2023
В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине американских танковых снарядов РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T07:06
2023-06-14T10:37
украина
сша
вашингтон (штат)
михаил шеремет
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине американских танковых снарядов с обедненным ураном.Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Белый дом собирается одобрить передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном. По словам одного из источников, серьезных препятствий для одобрения такого решения нет. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.&quot;В случае если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов&quot;, — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если США примут решение о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, то тем самым дадут понять, что незаинтересованы в мире на Украине и готовы плевать на любые отношения с Россией.
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украина, сша, вашингтон (штат), михаил шеремет, госдума рф, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали условие для разрыва дипотношений с США

Депутат Шеремет призвал разорвать дипотношения с США при поставках ВСУ снарядов с ураном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США в случае поставки Украине американских танковых снарядов с обедненным ураном.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Белый дом собирается одобрить передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном. По словам одного из источников, серьезных препятствий для одобрения такого решения нет. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон подвергнут критике за предоставление оружия, которое представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.
«

"В случае если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, если США примут решение о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину, то тем самым дадут понять, что незаинтересованы в мире на Украине и готовы плевать на любые отношения с Россией.
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УкраинаСШАВашингтон (штат)Михаил ШереметГосдума РФВ мире
 
 
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