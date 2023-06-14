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Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР
Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:01
2023-06-14T18:01
2023-06-14T18:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское управление СК РФ в среду. В октябре 2021 года военнослужащий ВСУ Юрий Закопец с двумя подчиненными находился рядом с КПП "Первомайск-Золотое" на территории зоны отвода сил, где заметили представителя СЦКК, одетого в форму с отличительными знаками. Закопец с сослуживцами подошли к него и потребовали, угрожая автоматом, проследовать с ними на подконтрольную Киеву территорию. Получив отказ, Закопец несколько раз выстрелил "над головой потерпевшего" и затем, "подавив сопротивление", отвезли сотрудника СЦКК в неизвестное место, где удерживали более 140 дней. "В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказав подробно о мотиве и способе совершения преступления. Приговором суда Закопцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе в телеграм-канале управления. Уголовное дело его сослуживцев выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20230612/vsu-1877633966.html
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Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР
Военному ВСУ дали восемь лет строгой колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР