https://ria.ru/20230614/srok-1878139941.html

Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР

Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023

Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР

Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:01

2023-06-14T18:01

2023-06-14T18:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

киев

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское управление СК РФ в среду. В октябре 2021 года военнослужащий ВСУ Юрий Закопец с двумя подчиненными находился рядом с КПП "Первомайск-Золотое" на территории зоны отвода сил, где заметили представителя СЦКК, одетого в форму с отличительными знаками. Закопец с сослуживцами подошли к него и потребовали, угрожая автоматом, проследовать с ними на подконтрольную Киеву территорию. Получив отказ, Закопец несколько раз выстрелил "над головой потерпевшего" и затем, "подавив сопротивление", отвезли сотрудника СЦКК в неизвестное место, где удерживали более 140 дней. "В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказав подробно о мотиве и способе совершения преступления. Приговором суда Закопцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе в телеграм-канале управления. Уголовное дело его сослуживцев выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20230612/vsu-1877633966.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев, вооруженные силы украины, происшествия