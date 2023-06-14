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Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/srok-1878139941.html
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 14.06.2023
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР
Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:01
2023-06-14T18:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское управление СК РФ в среду. В октябре 2021 года военнослужащий ВСУ Юрий Закопец с двумя подчиненными находился рядом с КПП "Первомайск-Золотое" на территории зоны отвода сил, где заметили представителя СЦКК, одетого в форму с отличительными знаками. Закопец с сослуживцами подошли к него и потребовали, угрожая автоматом, проследовать с ними на подконтрольную Киеву территорию. Получив отказ, Закопец несколько раз выстрелил "над головой потерпевшего" и затем, "подавив сопротивление", отвезли сотрудника СЦКК в неизвестное место, где удерживали более 140 дней. "В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказав подробно о мотиве и способе совершения преступления. Приговором суда Закопцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе в телеграм-канале управления. Уголовное дело его сослуживцев выделено в отдельное производство.
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луганская народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военному ВСУ дали восемь лет колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР

Военному ВСУ дали восемь лет строгой колонии за похищение сотрудника СЦКК в ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Суд приговорил украинского военного к восьми годам колонии строгого режима за похищение человека в ЛНР, совершенное еще до начала СВО, сообщило республиканское управление СК РФ в среду.
В октябре 2021 года военнослужащий ВСУ Юрий Закопец с двумя подчиненными находился рядом с КПП "Первомайск-Золотое" на территории зоны отвода сил, где заметили представителя СЦКК, одетого в форму с отличительными знаками. Закопец с сослуживцами подошли к него и потребовали, угрожая автоматом, проследовать с ними на подконтрольную Киеву территорию.
Получив отказ, Закопец несколько раз выстрелил "над головой потерпевшего" и затем, "подавив сопротивление", отвезли сотрудника СЦКК в неизвестное место, где удерживали более 140 дней.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме, рассказав подробно о мотиве и способе совершения преступления. Приговором суда Закопцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе в телеграм-канале управления.
Уголовное дело его сослуживцев выделено в отдельное производство.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСЦККСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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