https://ria.ru/20230614/srok-1877974615.html

В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального*

В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального* - РИА Новости, 14.06.2023

В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального*

Кировский районный суд Уфы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:55

2023-06-14T10:55

2023-06-14T10:55

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уфа

происшествия

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УФА, 14 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде. Зимой 2021 года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях. Она была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества, во время расследования дела содержалась в московском СИЗО. "Чанышевой назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей", - сообщили в Кировском райсуде Уфы. Также Чанышевой 7 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно- зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, и участвовать в них. До вступления в силу приговора Чанышева будет находиться под стражей в Уфе.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230607/zakon-1876702476.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, уфа, происшествия