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В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального* - РИА Новости, 14.06.2023
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10:55 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/srok-1877974615.html
В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального*
В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального* - РИА Новости, 14.06.2023
В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального*
Кировский районный суд Уфы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:55
2023-06-14T10:55
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уфа
происшествия
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде. Зимой 2021 года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях. Она была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества, во время расследования дела содержалась в московском СИЗО. "Чанышевой назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей", - сообщили в Кировском райсуде Уфы. Также Чанышевой 7 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно- зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, и участвовать в них. До вступления в силу приговора Чанышева будет находиться под стражей в Уфе.*Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, уфа, происшествия
Россия, Уфа, Происшествия
В Уфе дали срок экс-координатору штаба Навального*

В Уфе экс-координатору штаба Навального Чанышевой дали 7,5 года лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего координатора уфимского штаба Навального* Лилию Чанышеву за создание экстремистского сообщества, рассказали РИА Новости в суде.
Зимой 2021 года Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях. Она была арестована в ноябре 2021 года по обвинению в создании экстремистского сообщества, во время расследования дела содержалась в московском СИЗО.
"Чанышевой назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 400 тысяч рублей", - сообщили в Кировском райсуде Уфы.
Также Чанышевой 7 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с организацией, проведением массовых мероприятий, в том числе общественно-политических, культурно- зрелищных, спортивных, собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, и участвовать в них.
До вступления в силу приговора Чанышева будет находиться под стражей в Уфе.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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