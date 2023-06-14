https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878182408.html

Западу плевать, сколько украинцев погибнет, заявил Балицкий

Западу плевать, сколько украинцев погибнет, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2023

Западу плевать, сколько украинцев погибнет, заявил Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что западным странам плевать, сколько украинцев погибнет в военном конфликте. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:05

2023-06-14T22:05

2023-06-14T22:05

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что западным странам плевать, сколько украинцев погибнет в военном конфликте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. В свою очередь, Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что первые атаки, неся большие потери, в рамках наступления в Запорожской области противник предпринял 4-5 июня. "Западу плевать, сколько погибнет украинцев. Они понимают, что это им в плюс. С обеих сторон они считают в одну кассу. Они понимают, что когда мы заберем эти территории, этих людей у нас будет не хватать", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости на ПМЭФ. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, вооруженные силы украины