https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878078929.html

В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников

В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников

Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:32

2023-06-14T15:32

2023-06-14T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он будет продолжать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать. Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона", - сказал Песков журналистам. На вопрос, не обижаются ли в Минобороны на то, что глава государства расспрашивает о ходе спецоперации напрямую бойцов, он ответил: "Нет, конечно, об этом не может быть и речи". "Потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников. Это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах вот буквально минутами ранее закончили бой, вышли из боя, это и с ранеными в госпитале (общение - ред.)", - сказал Песков. Он добавил, что также президент получает информацию из СМИ.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, ситуация в днр и лнр