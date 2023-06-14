https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878078929.html
В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников
В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников
Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:32
2023-06-14T15:32
2023-06-14T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он будет продолжать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать. Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона", - сказал Песков журналистам. На вопрос, не обижаются ли в Минобороны на то, что глава государства расспрашивает о ходе спецоперации напрямую бойцов, он ответил: "Нет, конечно, об этом не может быть и речи". "Потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников. Это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах вот буквально минутами ранее закончили бой, вышли из боя, это и с ранеными в госпитале (общение - ред.)", - сказал Песков. Он добавил, что также президент получает информацию из СМИ.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что Путин получает информацию о СВО из многих источников
Песков: Путин получает информацию о СВО из множества источников и продолжит так делать
МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах, эту практику он будет продолжать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать. Будет общаться и с военкорами, об этом вчера говорили, и просто с военнослужащими, и с комбатами, и так далее и тому подобное. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, не обижаются ли в Минобороны на то, что глава государства расспрашивает о ходе спецоперации напрямую бойцов, он ответил: "Нет, конечно, об этом не может быть и речи". "Потому что вы знаете, что президент получает информацию из множества источников. Это и официальные доклады ежедневные оборонного ведомства, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, это и общение с командирами, которые на местах вот буквально минутами ранее закончили бой, вышли из боя, это и с ранеными в госпитале (общение - ред.)", - сказал Песков.
Он добавил, что также президент получает информацию из СМИ.
В Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о СВО "с земли"