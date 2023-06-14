https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878047371.html

ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных

ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных - РИА Новости, 14.06.2023

ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных

Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:23

2023-06-14T14:23

2023-06-14T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны России.В сводке отмечается, что в течение прошедших суток подразделения Украины "предпринимали безуспешные попытки наступательных действий" на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, "продолжая нести значительные потери в живой силе и технике"."Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказали в ведомстве.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, украина