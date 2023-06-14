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ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 14.06.2023 (обновлено: 17:18 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878047371.html
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных
Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:23
2023-06-14T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны России.В сводке отмечается, что в течение прошедших суток подразделения Украины "предпринимали безуспешные попытки наступательных действий" на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, "продолжая нести значительные потери в живой силе и технике"."Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказали в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Украина
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных

Минобороны России: ВСУ потеряли 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными начиная с 4 июня

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны России.
В сводке отмечается, что в течение прошедших суток подразделения Украины "предпринимали безуспешные попытки наступательных действий" на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, "продолжая нести значительные потери в живой силе и технике".
"Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреУкраина
 
 
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