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ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных
Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:23
2023-06-14T14:23
2023-06-14T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинские подразделения начиная с 4 июня потеряли около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения, сообщило в сводке Минобороны России.В сводке отмечается, что в течение прошедших суток подразделения Украины "предпринимали безуспешные попытки наступательных действий" на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, "продолжая нести значительные потери в живой силе и технике"."Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Украина
ВСУ с начала контрнаступления потеряли около 7500 военных
Минобороны России: ВСУ потеряли 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными начиная с 4 июня