Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878016279.html
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:54
2023-06-14T12:54
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_75:0:1613:865_1920x0_80_0_0_3d33fee6bc0f8c076ca9feac28e4ba1c.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в специальную военную операцию на Украине. "Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решения и как главнокомандующий отдаёт команды и распоряжения", - сказал Лукашенко в среду.
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102949_282:0:1406:843_1920x0_80_0_0_87de0820b20524229c9bc9c697f6232b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию

Лукашенко заявил, что примет решение о вступлении в СВО сам, без обсуждения с народом

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в специальную военную операцию на Украине.
"Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решения и как главнокомандующий отдаёт команды и распоряжения", - сказал Лукашенко в среду.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Без спецоперации было бы хуже, заявил Лукашенко
28 мая, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала