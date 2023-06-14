https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878016279.html
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:54
2023-06-14T12:54
2023-06-14T12:54
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
безопасность
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в случае военной угрозы не намерен спрашивать белорусское общество о вступлении в специальную военную операцию на Украине. "Если начнётся война, я у общества ничего спрашивать не намерен. Это война, я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решения и как главнокомандующий отдаёт команды и распоряжения", - сказал Лукашенко в среду.
https://ria.ru/20230528/lukashenko-1874657337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
Лукашенко заявил, что не будет спрашивать народ о вступлении в спецоперацию
Лукашенко заявил, что примет решение о вступлении в СВО сам, без обсуждения с народом