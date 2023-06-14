В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа
Вечерне новости: в Центральной Сербии задержали троих вооруженных косовских спецназовцев
© AP Photo / Armin DurgutПолиция Сербии
© AP Photo / Armin Durgut
Полиция Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости".
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"Сотрудники спецподразделений сербской полиции задержали сегодня на территории Центральной Сербии троих вооруженных до зубов спецназовцев самопровозглашенного Косово. Об этой акции срочно оповещен глава государства Александр Вучич, и он по получении информации поблагодарил принимающую сторону в посольстве России, где присутствовал на приеме в честь Дня России, и поспешил в свою администрацию", — говорится в публикации.
Накануне бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля назвал задержанного лидером преступной группы "Гражданская оборона", который якобы нападал на полицейских и контингент НАТО KFOR на протестах в конце мая.
Как отмечал директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, вместо того, чтобы отозвать силовиков с севера края, и шагов к деэскалации, Приштина перебрасывает новые силы спецподразделений на север региона. Он добавил, что Белград сделает все, чтобы сохранить мир.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере региона. Военнослужащие контингента НАТО 9 июня убрали ограждение из колючей проволоки перед зданием муниципалитета Лепосавич. KFOR перед тем убрал заграждения из колючей проволоки в городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии в конце мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово.