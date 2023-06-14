https://ria.ru/20230614/spetsnaz-1878100343.html

В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа

В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа - РИА Новости, 14.06.2023

В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа

В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости". РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:27

2023-06-14T16:27

2023-06-14T17:09

косово

сербия

белград (город)

александр вучич

альбин курти

гражданская оборона

евросоюз

нато

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БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости"."Сотрудники спецподразделений сербской полиции задержали сегодня на территории Центральной Сербии троих вооруженных до зубов спецназовцев самопровозглашенного Косово. Об этой акции срочно оповещен глава государства Александр Вучич, и он по получении информации поблагодарил принимающую сторону в посольстве России, где присутствовал на приеме в честь Дня России, и поспешил в свою администрацию", — говорится в публикации.Накануне бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля назвал задержанного лидером преступной группы "Гражданская оборона", который якобы нападал на полицейских и контингент НАТО KFOR на протестах в конце мая. Как отмечал директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, вместо того, чтобы отозвать силовиков с севера края, и шагов к деэскалации, Приштина перебрасывает новые силы спецподразделений на север региона. Он добавил, что Белград сделает все, чтобы сохранить мир. Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере региона. Военнослужащие контингента НАТО 9 июня убрали ограждение из колючей проволоки перед зданием муниципалитета Лепосавич. KFOR перед тем убрал заграждения из колючей проволоки в городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии в конце мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово.

https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

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сербия

белград (город)

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косово, сербия, белград (город), александр вучич, альбин курти, гражданская оборона, евросоюз, нато