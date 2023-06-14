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В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа - РИА Новости, 14.06.2023
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16:27 14.06.2023 (обновлено: 17:09 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/spetsnaz-1878100343.html
В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа
В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа - РИА Новости, 14.06.2023
В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа
В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости". РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:27
2023-06-14T17:09
косово
сербия
белград (город)
александр вучич
альбин курти
гражданская оборона
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости".&quot;Сотрудники спецподразделений сербской полиции задержали сегодня на территории Центральной Сербии троих вооруженных до зубов спецназовцев самопровозглашенного Косово. Об этой акции срочно оповещен глава государства Александр Вучич, и он по получении информации поблагодарил принимающую сторону в посольстве России, где присутствовал на приеме в честь Дня России, и поспешил в свою администрацию&quot;, — говорится в публикации.Накануне бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля назвал задержанного лидером преступной группы "Гражданская оборона", который якобы нападал на полицейских и контингент НАТО KFOR на протестах в конце мая. Как отмечал директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, вместо того, чтобы отозвать силовиков с севера края, и шагов к деэскалации, Приштина перебрасывает новые силы спецподразделений на север региона. Он добавил, что Белград сделает все, чтобы сохранить мир. Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере региона. Военнослужащие контингента НАТО 9 июня убрали ограждение из колючей проволоки перед зданием муниципалитета Лепосавич. KFOR перед тем убрал заграждения из колючей проволоки в городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии в конце мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово.
https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html
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косово, сербия, белград (город), александр вучич, альбин курти, гражданская оборона, евросоюз, нато
Косово, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Альбин Курти, Гражданская оборона, Евросоюз, НАТО
В Центральной Сербии задержали вооруженных бойцов косовского спецназа

Вечерне новости: в Центральной Сербии задержали троих вооруженных косовских спецназовцев

© AP Photo / Armin DurgutПолиция Сербии
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Полиция Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. В Центральной Сербии задержали троих вооруженных сотрудников спецназа МВД Косово, сообщило издание "Вечерне новости".
«

"Сотрудники спецподразделений сербской полиции задержали сегодня на территории Центральной Сербии троих вооруженных до зубов спецназовцев самопровозглашенного Косово. Об этой акции срочно оповещен глава государства Александр Вучич, и он по получении информации поблагодарил принимающую сторону в посольстве России, где присутствовал на приеме в честь Дня России, и поспешил в свою администрацию", — говорится в публикации.

Накануне бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля назвал задержанного лидером преступной группы "Гражданская оборона", который якобы нападал на полицейских и контингент НАТО KFOR на протестах в конце мая.
Как отмечал директор канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, вместо того, чтобы отозвать силовиков с севера края, и шагов к деэскалации, Приштина перебрасывает новые силы спецподразделений на север региона. Он добавил, что Белград сделает все, чтобы сохранить мир.
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Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере региона. Военнослужащие контингента НАТО 9 июня убрали ограждение из колючей проволоки перед зданием муниципалитета Лепосавич. KFOR перед тем убрал заграждения из колючей проволоки в городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии в конце мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
КосовоСербияБелград (город)Александр ВучичАльбин КуртиГражданская оборонаЕвросоюзНАТО
 
 
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