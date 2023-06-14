https://ria.ru/20230614/sovbez-1878191418.html

Россия поднимет вопрос подрыва "Северных потоков" в Совбезе ООН

Россия поднимет вопрос подрыва "Северных потоков" в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.06.2023

Россия поднимет вопрос подрыва "Северных потоков" в Совбезе ООН

Россия поднимет 15 июня на закрытых консультациях Совбеза ООН вопрос о расследовании подрыва "Северного потока", сообщил в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:42

2023-06-14T23:42

2023-06-14T23:45

россия

оон

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

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ООН, 14 июн - РИА Новости. Россия поднимет 15 июня на закрытых консультациях Совбеза ООН вопрос о расследовании подрыва "Северного потока", сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Пятнадцатого июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", - указал Полянский.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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россия, оон, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", в мире