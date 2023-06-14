https://ria.ru/20230614/sotsgarantii-1878058910.html

Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО

Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО - РИА Новости, 14.06.2023

Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО

Система предоставления соцгарантий для всех участников специальной военной операции должна быть прозрачной, понятной, без бюрократических процедур, нужен единый РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

2023-06-14T14:45

общество

владимир круглый

владимир путин

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780945640_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_9c0a153f0be90e3fa9ae6e3ac027f2a5.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Система предоставления соцгарантий для всех участников специальной военной операции должна быть прозрачной, понятной, без бюрократических процедур, нужен единый подход, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников спецоперации, заявил, что необходимы изменения в законе. Он отметил, что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать. "У нас законодательство на сегодняшний день, и президент это отметил, отстает от потребностей жизни, если мы говорим о проведении специальной военной операции", - сказал Круглый РИА Новости. По его мнению, все участники спецоперации и их семьи должны иметь право на социальные гарантии."Должна быть социальная справедливость", - отметил он. При этом, по мнению законодателя, должен быть дифференцированный подход, в частности, по выплатам, исходя из того, находится ли гражданин действительно на передовой или помогает в проведении спецоперации. В качестве примера он привел работу врачей, которые в зоне спецоперации оказывают необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся. "Все должно быть прозрачно, понятно, без бюрократии", - заключил он.

https://ria.ru/20230613/praktiki-1877876073.html

https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир круглый, владимир путин