Рейтинг@Mail.ru
Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sotsgarantii-1878058910.html
Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО
Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО - РИА Новости, 14.06.2023
Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО
Система предоставления соцгарантий для всех участников специальной военной операции должна быть прозрачной, понятной, без бюрократических процедур, нужен единый РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:45
2023-06-14T14:45
общество
владимир круглый
владимир путин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780945640_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_9c0a153f0be90e3fa9ae6e3ac027f2a5.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Система предоставления соцгарантий для всех участников специальной военной операции должна быть прозрачной, понятной, без бюрократических процедур, нужен единый подход, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников спецоперации, заявил, что необходимы изменения в законе. Он отметил, что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать. "У нас законодательство на сегодняшний день, и президент это отметил, отстает от потребностей жизни, если мы говорим о проведении специальной военной операции", - сказал Круглый РИА Новости. По его мнению, все участники спецоперации и их семьи должны иметь право на социальные гарантии."Должна быть социальная справедливость", - отметил он. При этом, по мнению законодателя, должен быть дифференцированный подход, в частности, по выплатам, исходя из того, находится ли гражданин действительно на передовой или помогает в проведении спецоперации. В качестве примера он привел работу врачей, которые в зоне спецоперации оказывают необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся. "Все должно быть прозрачно, понятно, без бюрократии", - заключил он.
https://ria.ru/20230613/praktiki-1877876073.html
https://ria.ru/20230613/pomosch-1877828304.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780945640_256:75:2887:2048_1920x0_80_0_0_2e59ea47908669cb9771d694d1e9dcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир круглый, владимир путин
Общество, Владимир Круглый, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Сенатор призвал к единому подходу предоставления соцгарантий участникам СВО

Сенатор Круглый считает, что нужен единый подход предоставления соцгарантий участникам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКолонна военной техники
Колонна военной техники - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Колонна военной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Система предоставления соцгарантий для всех участников специальной военной операции должна быть прозрачной, понятной, без бюрократических процедур, нужен единый подход, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о социальных гарантиях для участников спецоперации, заявил, что необходимы изменения в законе. Он отметил, что сегодня, по большому счету, в правовом смысле к добровольческим формированиям приближаются только частные охранные структуры, но и то много вещей, которые нужно дополнительно отрегулировать.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин предложил распространять лучшие практики помощи участникам СВО
13 июня, 18:21
"У нас законодательство на сегодняшний день, и президент это отметил, отстает от потребностей жизни, если мы говорим о проведении специальной военной операции", - сказал Круглый РИА Новости.
По его мнению, все участники спецоперации и их семьи должны иметь право на социальные гарантии.
"Должна быть социальная справедливость", - отметил он.
При этом, по мнению законодателя, должен быть дифференцированный подход, в частности, по выплатам, исходя из того, находится ли гражданин действительно на передовой или помогает в проведении спецоперации.
В качестве примера он привел работу врачей, которые в зоне спецоперации оказывают необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся.
"Все должно быть прозрачно, понятно, без бюрократии", - заключил он.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
13 июня, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир КруглыйВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала