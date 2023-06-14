https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878016710.html
Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023
Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
Новгородский губернатор Андрей Никитин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали на ПМЭФ соглашение о межрегиональном сотрудничестве в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:55
2023-06-14T12:55
2023-06-14T12:55
пмэф-2023
запорожская область
новгородская область
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
евгений балицкий
экономика
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878014263_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_1d6d2d74870cd1eca36c45f45c7b426f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородский губернатор Андрей Никитин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали на ПМЭФ соглашение о межрегиональном сотрудничестве в экономике, науке, культуре, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.Отмечается, что Новгородская область начала свою работу в Запорожской области в июле 2022 года. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между военно-гражданской администрацией Васильевского района и правительством Новгородской области."Стороны договорились о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Совместная работа будет организована по направлениям: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и другие", - говорится в сообщении.Новгородские власти в рамках форума планируют подписать порядка 30 соглашений, 9 из которых – инвестиционные. Они, в том числе, предусматривают реализацию инвестиционных проектов на площадях особой экономической зоны "Новгородская". Суммарный объем инвестиций по всем девяти соглашениям – порядка 19 миллиардов рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/zayavka-1877998873.html
запорожская область
новгородская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878014263_40:0:948:681_1920x0_80_0_0_6fb0ccd03dc2deadd637664ff28adf15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик), евгений балицкий, экономика, пмэф
ПМЭФ-2023, Запорожская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик), Евгений Балицкий, Экономика, ПМЭФ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородский губернатор Андрей Никитин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали на ПМЭФ соглашение о межрегиональном сотрудничестве в экономике, науке, культуре, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Отмечается, что Новгородская область начала свою работу в Запорожской области в июле 2022 года. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между военно-гражданской администрацией Васильевского района и правительством Новгородской области.
"Стороны договорились о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Совместная работа будет организована по направлениям: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и другие", - говорится в сообщении.
Новгородские власти в рамках форума планируют подписать порядка 30 соглашений, 9 из которых – инвестиционные. Они, в том числе, предусматривают реализацию инвестиционных проектов на площадях особой экономической зоны "Новгородская". Суммарный объем инвестиций по всем девяти соглашениям – порядка 19 миллиардов рублей.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА