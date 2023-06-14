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Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве - РИА Новости, 14.06.2023

Новгородская и Запорожская области договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

Новгородский губернатор Андрей Никитин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали на ПМЭФ соглашение о межрегиональном сотрудничестве в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:55

2023-06-14T12:55

2023-06-14T12:55

пмэф-2023

запорожская область

новгородская область

санкт-петербург

андрей никитин (политик)

евгений балицкий

экономика

пмэф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Новгородский губернатор Андрей Никитин и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали на ПМЭФ соглашение о межрегиональном сотрудничестве в экономике, науке, культуре, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.Отмечается, что Новгородская область начала свою работу в Запорожской области в июле 2022 года. В августе было подписано соглашение о сотрудничестве между военно-гражданской администрацией Васильевского района и правительством Новгородской области."Стороны договорились о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Совместная работа будет организована по направлениям: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и другие", - говорится в сообщении.Новгородские власти в рамках форума планируют подписать порядка 30 соглашений, 9 из которых – инвестиционные. Они, в том числе, предусматривают реализацию инвестиционных проектов на площадях особой экономической зоны "Новгородская". Суммарный объем инвестиций по всем девяти соглашениям – порядка 19 миллиардов рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/zayavka-1877998873.html

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Алёна Пава

запорожская область, новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик), евгений балицкий, экономика, пмэф