https://ria.ru/20230614/sokurov-1878052474.html

Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует

Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 14.06.2023

Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует

Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:35

2023-06-14T14:35

2023-06-14T15:06

александр сокуров

культура

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально."Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо", — сказал Сокуров изданию.Ранее помощница Александра Сокурова Маргарита Афонина сообщила РИА Новости, что режиссер проходит плановое обследование. До этого в Сети появлялись сообщения о срочной госпитализации режиссера.

https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html

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2023

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александр сокуров, культура