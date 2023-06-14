https://ria.ru/20230614/sokurov-1878052474.html
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 14.06.2023
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует
Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:35
2023-06-14T14:35
2023-06-14T15:06
александр сокуров
культура
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально."Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо", — сказал Сокуров изданию.Ранее помощница Александра Сокурова Маргарита Афонина сообщила РИА Новости, что режиссер проходит плановое обследование. До этого в Сети появлялись сообщения о срочной госпитализации режиссера.
https://ria.ru/20230123/sokurov-1846892495.html
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александр сокуров, культура
Александр Сокуров, Культура
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует
Известия: находящийся в больнице режиссер Сокуров сообщил, что чувствует себя терпимо