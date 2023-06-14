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Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 14.06.2023
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14:35 14.06.2023 (обновлено: 15:06 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sokurov-1878052474.html
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует - РИА Новости, 14.06.2023
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует
Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:35
2023-06-14T15:06
александр сокуров
культура
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально."Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо", — сказал Сокуров изданию.Ранее помощница Александра Сокурова Маргарита Афонина сообщила РИА Новости, что режиссер проходит плановое обследование. До этого в Сети появлялись сообщения о срочной госпитализации режиссера.
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александр сокуров, культура
Александр Сокуров, Культура
Сокуров из больницы рассказал, как себя чувствует

Известия: находящийся в больнице режиссер Сокуров сообщил, что чувствует себя терпимо

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Режиссер Александр Сокуров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров подтвердил "Известиям", что он действительно находится в больнице и чувствует себя нормально.
«
"Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Все хорошо", — сказал Сокуров изданию.
Ранее помощница Александра Сокурова Маргарита Афонина сообщила РИА Новости, что режиссер проходит плановое обследование. До этого в Сети появлялись сообщения о срочной госпитализации режиссера.
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Сокуров высказался о попадании фильма ученицы на Берлинале
23 января, 18:41
 
Александр СокуровКультура
 
 
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