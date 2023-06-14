Рейтинг@Mail.ru
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:03 14.06.2023 (обновлено: 13:06 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sokurov-1878021075.html
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 14.06.2023
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера
Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:03
2023-06-14T13:06
культура
новости культуры
здоровье - общество
александр сокуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764221059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0597701256118b6ef28a0ce71fc5c3.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. Ранее петербургские СМИ сообщили, что Сокуров якобы находится в реанимации после операции на сердце. "Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", - заявила Афонина. Сам режиссер ответил на звонок, но не стал комментировать свое состояние. "К сожалению, я не могу сейчас говорить с вами", - сказал Сокуров.
https://ria.ru/20230613/fedoseeva-shukshina-1877779921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764221059_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ebd283be20db308e2269f18eb285a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, здоровье - общество, александр сокуров
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Александр Сокуров
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера

Помощница Сокурова Афонина сообщила, что режиссер проходит плановое медобследование

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина.
Ранее петербургские СМИ сообщили, что Сокуров якобы находится в реанимации после операции на сердце.
"Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", - заявила Афонина.
Сам режиссер ответил на звонок, но не стал комментировать свое состояние. "К сожалению, я не могу сейчас говорить с вами", - сказал Сокуров.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы
13 июня, 13:00
 
КультураНовости культурыЗдоровье - ОбществоАлександр Сокуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала