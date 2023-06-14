https://ria.ru/20230614/sokurov-1878021075.html
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 14.06.2023
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера
Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:03
2023-06-14T13:03
2023-06-14T13:06
культура
новости культуры
здоровье - общество
александр сокуров
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. Ранее петербургские СМИ сообщили, что Сокуров якобы находится в реанимации после операции на сердце. "Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", - заявила Афонина. Сам режиссер ответил на звонок, но не стал комментировать свое состояние. "К сожалению, я не могу сейчас говорить с вами", - сказал Сокуров.
https://ria.ru/20230613/fedoseeva-shukshina-1877779921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, александр сокуров
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Александр Сокуров
Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера
Помощница Сокурова Афонина сообщила, что режиссер проходит плановое медобследование
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина.
Ранее петербургские СМИ сообщили, что Сокуров якобы находится в реанимации после операции на сердце.
"Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", - заявила Афонина.
Сам режиссер ответил на звонок, но не стал комментировать свое состояние. "К сожалению, я не могу сейчас говорить с вами", - сказал Сокуров.
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