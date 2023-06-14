https://ria.ru/20230614/sokurov-1878021075.html

Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера

Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера - РИА Новости, 14.06.2023

Помощница Сокурова прокомментировала сообщения о госпитализации режиссера

Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:03

2023-06-14T13:03

2023-06-14T13:06

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александр сокуров

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров проходит плановое обследование, сообщила РИА Новости его помощница Маргарита Афонина. Ранее петербургские СМИ сообщили, что Сокуров якобы находится в реанимации после операции на сердце. "Это все абсолютно плановая история. Ничего страшного нет. Он на плановом обследовании", - заявила Афонина. Сам режиссер ответил на звонок, но не стал комментировать свое состояние. "К сожалению, я не могу сейчас говорить с вами", - сказал Сокуров.

https://ria.ru/20230613/fedoseeva-shukshina-1877779921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, александр сокуров