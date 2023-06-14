https://ria.ru/20230614/soglasheniya-1878081308.html
Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге
Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 14.06.2023
Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге
Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым планирует заключить более 20 партнерских соглашений в ходе XXVI международного... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:43
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
санкт-петербург
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878083469_0:185:3070:1911_1920x0_80_0_0_fb5be91753929e3f2dd2192b48d7fc46.jpg
ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым планирует заключить более 20 партнерских соглашений в ходе XXVI международного экономического форума, который состоится 15-17 июня в Петербурге, сообщили в пресс-службе главы региона.Как там отметили, представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе форума. Артамонов проведёт несколько деловых встреч с министрами РФ, губернаторами, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями, банками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, примет участие в важных переговорах.По мнению Артамонова, форум – это мощный импульс для развития экономики Липецкой области."Планируем подписать более 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан. Также на полях ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год. В прошлом году Липецкая область вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Надеемся, мы сохраним лидирующие позиции в рейтинге", – отметил Артамонов.Главная тема форума в этом году – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома. В программе форума запланировано более 140 мероприятий.
https://ria.ru/20230614/stroitelstvo-1878063890.html
липецкая область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878083469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7b5e1e4a2012ae01419928dce9217cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика, санкт-петербург, пмэф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Санкт-Петербург, ПМЭФ
ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым планирует заключить более 20 партнерских соглашений в ходе XXVI международного экономического форума, который состоится 15-17 июня в Петербурге, сообщили в пресс-службе главы региона.
Как там отметили, представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе форума. Артамонов проведёт несколько деловых встреч с министрами РФ
, губернаторами, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями, банками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, примет участие в важных переговорах.
По мнению Артамонова, форум – это мощный импульс для развития экономики Липецкой области.
"Планируем подписать более 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан. Также на полях ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год. В прошлом году Липецкая область вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Надеемся, мы сохраним лидирующие позиции в рейтинге", – отметил Артамонов.
Главная тема форума в этом году – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома. В программе форума запланировано более 140 мероприятий.
Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей