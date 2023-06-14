https://ria.ru/20230614/soglasheniya-1878081308.html

Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге

Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 14.06.2023

Более 20 соглашений планируют заключить липчане на ПМЭФ в Петербурге

Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым планирует заключить более 20 партнерских соглашений в ходе XXVI международного... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:43

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

санкт-петербург

пмэф

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ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Делегация Липецкой области во главе с губернатором Игорем Артамоновым планирует заключить более 20 партнерских соглашений в ходе XXVI международного экономического форума, который состоится 15-17 июня в Петербурге, сообщили в пресс-службе главы региона.Как там отметили, представители делегации Липецкой области примут активное участие в деловой программе форума. Артамонов проведёт несколько деловых встреч с министрами РФ, губернаторами, представителями бизнес-сообщества, крупными компаниями, банками, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, примет участие в важных переговорах.По мнению Артамонова, форум – это мощный импульс для развития экономики Липецкой области."Планируем подписать более 20 соглашений как с существующими, так и с новыми инвесторами. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан. Также на полях ПМЭФ подведут итоги национального рейтинга инвестиционного климата за 2022 год. В прошлом году Липецкая область вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Надеемся, мы сохраним лидирующие позиции в рейтинге", – отметил Артамонов.Главная тема форума в этом году – "Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома. В программе форума запланировано более 140 мероприятий.

https://ria.ru/20230614/stroitelstvo-1878063890.html

липецкая область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, санкт-петербург, пмэф