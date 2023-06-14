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Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих - РИА Новости, 14.06.2023
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих
Отдыхающие в Сочи продолжают свой отдых несмотря на дожди, турагентства не фиксируют отказов от путевок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:23
2023-06-14T16:23
2023-06-14T16:23
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сочи
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Сочи продолжают свой отдых несмотря на дожди, турагентства не фиксируют отказов от путевок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Сильные дожди в Сочи вызвали выход рек из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий."Несмотря на непогоду, туристы продолжают свой отдых, туроператоры не фиксируют запросов на аннуляции или досрочное прекращение поездок", – говорится в сообщении.По данным одного из туроператоров, подтопление не затронуло объекты размещения, электроэнергия не отключена в настоящий момент нигде, а пострадавших среди туристов нет.По информации местных властей, в городе продолжаются восстановительные работы, на месте ЧП в микрорайоне Мацеста работает выездной штаб, там же сотрудники мэрии оценивают ущерб, причиненный инфраструктуре во время дождей.Пляжи курорта, по словам мэра города Алексея Копайгородского, закрыты для купания. Всего для работ по ликвидации последствий непогоды задействовано 222 рабочих и 46 единиц техники.
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новости - туризм, сочи, мацеста, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Мацеста, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих
АТОР: туристы в Сочи продолжают отдых несмотря на дожди, отказов от поездок нет