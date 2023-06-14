Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:23 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sochi-1878098234.html
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих - РИА Новости, 14.06.2023
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих
Отдыхающие в Сочи продолжают свой отдых несмотря на дожди, турагентства не фиксируют отказов от путевок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:23
2023-06-14T16:23
туризм
новости - туризм
сочи
мацеста
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877961505_0:255:3147:2025_1920x0_80_0_0_bfadaa2b220ff16fe9c01d1240c4a834.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Сочи продолжают свой отдых несмотря на дожди, турагентства не фиксируют отказов от путевок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Сильные дожди в Сочи вызвали выход рек из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий."Несмотря на непогоду, туристы продолжают свой отдых, туроператоры не фиксируют запросов на аннуляции или досрочное прекращение поездок", – говорится в сообщении.По данным одного из туроператоров, подтопление не затронуло объекты размещения, электроэнергия не отключена в настоящий момент нигде, а пострадавших среди туристов нет.По информации местных властей, в городе продолжаются восстановительные работы, на месте ЧП в микрорайоне Мацеста работает выездной штаб, там же сотрудники мэрии оценивают ущерб, причиненный инфраструктуре во время дождей.Пляжи курорта, по словам мэра города Алексея Копайгородского, закрыты для купания. Всего для работ по ликвидации последствий непогоды задействовано 222 рабочих и 46 единиц техники.
https://ria.ru/20230614/sochi-1877945898.html
сочи
мацеста
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877961505_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_1437012a3c250689233b9f4037a9e88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, мацеста, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Мацеста, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры заявили, что дождь в Сочи не распугал отдыхающих

АТОР: туристы в Сочи продолжают отдых несмотря на дожди, отказов от поездок нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Сочи
Дождь в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Сочи продолжают свой отдых несмотря на дожди, турагентства не фиксируют отказов от путевок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сильные дожди в Сочи вызвали выход рек из берегов, подтоплены автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий.
"Несмотря на непогоду, туристы продолжают свой отдых, туроператоры не фиксируют запросов на аннуляции или досрочное прекращение поездок", – говорится в сообщении.
По данным одного из туроператоров, подтопление не затронуло объекты размещения, электроэнергия не отключена в настоящий момент нигде, а пострадавших среди туристов нет.
По информации местных властей, в городе продолжаются восстановительные работы, на месте ЧП в микрорайоне Мацеста работает выездной штаб, там же сотрудники мэрии оценивают ущерб, причиненный инфраструктуре во время дождей.
Пляжи курорта, по словам мэра города Алексея Копайгородского, закрыты для купания. Всего для работ по ликвидации последствий непогоды задействовано 222 рабочих и 46 единиц техники.
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца дня
Вчера, 08:36
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиМацестаАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала