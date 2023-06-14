https://ria.ru/20230614/sochi-1877959611.html
Вода в Хостинском районе Сочи сошла
Вода в Хостинском районе Сочи сошла - РИА Новости, 14.06.2023
Вода в Хостинском районе Сочи сошла
Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:12
2023-06-14T10:12
2023-06-14T10:28
сочи
мацеста
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.Утром в среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования."Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста снизился", - сказала собеседница агентства в ГУМЧС. Как заявил заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев, на текущий момент жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацеста, нет, в работе по устранению последствий непогоды задействованы 184 человека, 42 единицы техники.По распоряжению мэра города Алексея Копайгородского, пляжи в городе для купания закрыты. Сейчас коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, рабочие расчищают дороги, на этот период схема городского транспорта в микрорайоне Мацеста изменена.В пресс-службе краевого МЧС РИА Новости рассказывали, что в результате ливней было подтоплено 10 придомовых территорий, но вода в дома жителей микрорайона не заходила. Сейчас власти курорта оценивают ущерб, нанесенный в результате непогоды, до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мацеста, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край
Сочи, Мацеста, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край
Вода в Хостинском районе Сочи сошла
МЧС сообщило, что уровень воды в реке Мацеста в Хостинском районе Сочи снизился
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Утром в среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования.
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"Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста снизился", - сказала собеседница агентства в ГУМЧС. Как заявил заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев
, на текущий момент жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацеста, нет, в работе по устранению последствий непогоды задействованы 184 человека, 42 единицы техники.
По распоряжению мэра города Алексея Копайгородского, пляжи в городе для купания закрыты. Сейчас коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, рабочие расчищают дороги, на этот период схема городского транспорта в микрорайоне Мацеста изменена.
В пресс-службе краевого МЧС
РИА Новости рассказывали, что в результате ливней было подтоплено 10 придомовых территорий, но вода в дома жителей микрорайона не заходила. Сейчас власти курорта оценивают ущерб, нанесенный в результате непогоды, до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
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