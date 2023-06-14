Рейтинг@Mail.ru
Вода в Хостинском районе Сочи сошла - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 14.06.2023 (обновлено: 10:28 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sochi-1877959611.html
Вода в Хостинском районе Сочи сошла
Вода в Хостинском районе Сочи сошла - РИА Новости, 14.06.2023
Вода в Хостинском районе Сочи сошла
Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:12
2023-06-14T10:28
сочи
мацеста
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740657046_0:17:3078:1748_1920x0_80_0_0_8968908ab3b7371bbae76e23726f87c1.jpg
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.Утром в среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования."Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста снизился", - сказала собеседница агентства в ГУМЧС. Как заявил заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев, на текущий момент жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацеста, нет, в работе по устранению последствий непогоды задействованы 184 человека, 42 единицы техники.По распоряжению мэра города Алексея Копайгородского, пляжи в городе для купания закрыты. Сейчас коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, рабочие расчищают дороги, на этот период схема городского транспорта в микрорайоне Мацеста изменена.В пресс-службе краевого МЧС РИА Новости рассказывали, что в результате ливней было подтоплено 10 придомовых территорий, но вода в дома жителей микрорайона не заходила. Сейчас власти курорта оценивают ущерб, нанесенный в результате непогоды, до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html
https://ria.ru/20230602/sochi-1875803468.html
сочи
мацеста
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740657046_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_231ffce4e8013a134bfac3ad08edbfc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, мацеста, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, краснодарский край
Сочи, Мацеста, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Краснодарский край
Вода в Хостинском районе Сочи сошла

МЧС сообщило, что уровень воды в реке Мацеста в Хостинском районе Сочи снизился

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Мацеста" в Хостинском районе Сочи
Отдыхающие на пляже Мацеста в Хостинском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже "Мацеста" в Хостинском районе Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 июн - РИА Новости. Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста в настоящий момент снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Утром в среду оперштаб Кубани сообщал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования.
Сочи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод
Вчера, 07:58
"Вода в Хостинском районе Сочи сошла, уровень воды в реке Мацеста снизился", - сказала собеседница агентства в ГУМЧС. Как заявил заместитель мэра Сочи Вадим Снегирев, на текущий момент жертв и пострадавших в результате выхода из берегов реки Мацеста, нет, в работе по устранению последствий непогоды задействованы 184 человека, 42 единицы техники.
По распоряжению мэра города Алексея Копайгородского, пляжи в городе для купания закрыты. Сейчас коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, рабочие расчищают дороги, на этот период схема городского транспорта в микрорайоне Мацеста изменена.
В пресс-службе краевого МЧС РИА Новости рассказывали, что в результате ливней было подтоплено 10 придомовых территорий, но вода в дома жителей микрорайона не заходила. Сейчас власти курорта оценивают ущерб, нанесенный в результате непогоды, до окончания среды продолжает действовать штормовое предупреждение.
Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи
2 июня, 15:28
 
СочиМацестаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала