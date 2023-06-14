https://ria.ru/20230614/sochi-1877948588.html
Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды
Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды - РИА Новости, 14.06.2023
Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды
В Сочи из-за проливных дождей временно закрыли пляжные территории, написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:55
2023-06-14T08:55
2023-06-14T15:03
сочи
краснодарский край
безопасность
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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. В Сочи из-за проливных дождей временно закрыли пляжные территории, написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.Утром в среду оперштаб Кубани информировал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе Мацесты. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования."Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры", - сообщил Копайгородский.По его словам, сейчас 184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста."Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся", - добавил градоначальник.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за сильных дождей и возможного града, сохраняется риск выхода рек из берегов и образование оползней, предупреждали в сочинской администрации.
https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, краснодарский край, безопасность
Сочи, Краснодарский край, Безопасность
Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды
Мэр Сочи Копайгородский заявил о закрытии в городе пляжных территорий из-за ливней
СОЧИ, 14 июн — РИА Новости.
В Сочи из-за проливных дождей временно закрыли пляжные территории, написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале
.
Утром в среду оперштаб Кубани информировал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста
, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе Мацесты. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования.
Сильные дожди в Сочи повредили газопровод
"Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры", - сообщил Копайгородский.
По его словам, сейчас 184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста.
"Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся", - добавил градоначальник.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за сильных дождей и возможного града, сохраняется риск выхода рек из берегов и образование оползней, предупреждали в сочинской администрации.
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