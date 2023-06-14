https://ria.ru/20230614/sochi-1877948588.html

Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды

Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды - РИА Новости, 14.06.2023

Мэр Сочи заявил о закрытии пляжей из-за непогоды

В Сочи из-за проливных дождей временно закрыли пляжные территории, написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:55

2023-06-14T08:55

2023-06-14T15:03

сочи

краснодарский край

безопасность

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СОЧИ, 14 июн — РИА Новости. В Сочи из-за проливных дождей временно закрыли пляжные территории, написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.Утром в среду оперштаб Кубани информировал, что в результате ливней в Сочи река Мацеста, протекающая через Хостинский район курорта, вышла из берегов, подтоплены придомовые территории, цокольные помещения зданий, автомобили. По данным сочинской мэрии, в результате непогоды также повреждены сети газопровода, подтоплены дороги в районе Мацесты. Сейчас на месте работает выездной оперативный штаб, задействованы все службы реагирования."Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры", - сообщил Копайгородский.По его словам, сейчас 184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста."Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся", - добавил градоначальник.Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи из-за сильных дождей и возможного града, сохраняется риск выхода рек из берегов и образование оползней, предупреждали в сочинской администрации.

https://ria.ru/20230614/sochi-1877942016.html

https://realty.ria.ru/20230613/sochi-1877796252.html

сочи

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, краснодарский край, безопасность