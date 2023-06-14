https://ria.ru/20230614/sidr-1878181307.html

Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области

Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023

Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области

Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:51

2023-06-14T21:51

2023-06-14T21:51

происшествия

самарская область

россия

массовое отравление сидром в россии

здоровье - общество

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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 пациентов выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них 14 человек оставались на лечении в больнице. "Актуальная информация по отравлению: в настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что число погибших не изменилось. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html

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происшествия, самарская область, россия, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество