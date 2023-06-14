Рейтинг@Mail.ru
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/sidr-1878181307.html
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области
Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:51
2023-06-14T21:51
происшествия
самарская область
россия
массовое отравление сидром в россии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 пациентов выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них 14 человек оставались на лечении в больнице. "Актуальная информация по отравлению: в настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что число погибших не изменилось. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, россия, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество
Происшествия, Самарская область, Россия, Массовое отравление сидром в России, Здоровье - Общество
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области

Минздрав: трое отравившихся сидром в Самарской области остаются в тяжелом и состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 пациентов выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них 14 человек оставались на лечении в больнице.
"Актуальная информация по отравлению: в настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что число погибших не изменилось.
Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
Вчера, 14:01
 
ПроисшествияСамарская областьРоссияМассовое отравление сидром в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала