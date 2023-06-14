https://ria.ru/20230614/sidr-1878181307.html
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области
Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:51
2023-06-14T21:51
2023-06-14T21:51
происшествия
самарская область
россия
массовое отравление сидром в россии
здоровье - общество
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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 пациентов выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них 14 человек оставались на лечении в больнице. "Актуальная информация по отравлению: в настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что число погибших не изменилось. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230614/sidr-1878041157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, россия, массовое отравление сидром в россии, здоровье - общество
Происшествия, Самарская область, Россия, Массовое отравление сидром в России, Здоровье - Общество
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся сидром жителей Самарской области
Минздрав: трое отравившихся сидром в Самарской области остаются в тяжелом и состоянии
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое пострадавших от отравления сидром остаются на лечении в больницах Самарской области, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, еще 14 пациентов выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших от отравления сидром и 17 пострадавших, из них 14 человек оставались на лечении в больнице.
"Актуальная информация по отравлению: в настоящее время три пациента находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. (Еще) 14 пациентов выписаны с выздоровлением", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что число погибших не изменилось.
Суррогатным сидром в России
, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
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