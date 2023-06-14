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Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве - РИА Новости, 14.06.2023
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
Около 2889 торговых объектов, продающих слабоалкогольные напитки на розлив, проверили в Москве, ни в одном из проверенных предприятий не выявили продукции... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:01
москва
россия
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Около 2889 торговых объектов, продающих слабоалкогольные напитки на розлив, проверили в Москве, ни в одном из проверенных предприятий не выявили продукции "Мистер Сидр", сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора. Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". "Всего по состоянию на 14 июня 2023 года совместно с органами исполнительной власти проверено 2889 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы. При этом ни в одном из проверенных предприятий указанной выше продукции не выявлено. Информация о зарегистрированных на территории города Москвы случаях отравлений такой продукцией в Управление также не поступала", - говорится в сообщении. Ситуация остается на пристальном контроле в Управлении, жителей Москвы призывают незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города. Суррогатным сидром в России, по данным Минздрава РФ на 8 июня, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. В регионе к 9 июня сообщалось о десяти погибших и 17 пострадавших от отравления сидром.
https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html
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москва, россия, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Москва, Россия, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
Роспотребнадзор проверил почти три тысячи точек продажи сидра в Москве
Роспотребнадзор, проверив около 2889 торговых точек в Москве, не обнаружил "Мистер Сидр"