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В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром - РИА Новости, 14.06.2023
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13:53 14.06.2023 (обновлено: 14:24 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sidr-1878038864.html
В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром
В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром - РИА Новости, 14.06.2023
В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:53
2023-06-14T14:24
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что 10 июня в больнице умер третий отравившийся самарским сидром."К сожалению, в реанимационном отделении Богородской центральной районной больницы скончалась женщина от применения суррогатного алкоголя. Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной. Всего в Нижегородской области погибли от применения алкогольного напитка, содержащего метанол, 4 человека", - написал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что сейчас в больнице продолжает лечение один человек в состоянии средней степени тяжести.Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Массовое отравление сидром в России
В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром

Число жертв отравления сидром в Нижегородской области возросло до четырех

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Кеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 10 июня в больнице умер третий отравившийся самарским сидром.
"К сожалению, в реанимационном отделении Богородской центральной районной больницы скончалась женщина от применения суррогатного алкоголя. Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной. Всего в Нижегородской области погибли от применения алкогольного напитка, содержащего метанол, 4 человека", - написал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что сейчас в больнице продолжает лечение один человек в состоянии средней степени тяжести.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Самаре арестовали фигуранта дела о краже спирта для "Мистера Сидра"
9 июня, 16:26
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьМассовое отравление сидром в России
 
 
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