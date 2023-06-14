В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром
Число жертв отравления сидром в Нижегородской области возросло до четырех
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 10 июня в больнице умер третий отравившийся самарским сидром.
"К сожалению, в реанимационном отделении Богородской центральной районной больницы скончалась женщина от применения суррогатного алкоголя. Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной. Всего в Нижегородской области погибли от применения алкогольного напитка, содержащего метанол, 4 человека", - написал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что сейчас в больнице продолжает лечение один человек в состоянии средней степени тяжести.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.