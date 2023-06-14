https://ria.ru/20230614/sidr-1878038864.html

В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром

В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром - РИА Новости, 14.06.2023

В Нижегородской области умерла еще одна женщина, отравившаяся сидром

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:53

2023-06-14T13:53

2023-06-14T14:24

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

массовое отравление сидром в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области выросло до четырех человек - в реанимации умерла еще одна пациентка, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что 10 июня в больнице умер третий отравившийся самарским сидром."К сожалению, в реанимационном отделении Богородской центральной районной больницы скончалась женщина от применения суррогатного алкоголя. Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной. Всего в Нижегородской области погибли от применения алкогольного напитка, содержащего метанол, 4 человека", - написал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что сейчас в больнице продолжает лечение один человек в состоянии средней степени тяжести.Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщало, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии